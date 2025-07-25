快訊

立院全數封殺！大法官人事賴清德再被打臉 這2位連綠委都跑票

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

樹林工廠驚見疑被棄養紅尾蚺…傷口長滿蛆 動保處助重獲健康

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供

新北市樹林區一處工廠日前被人發現，門口有一條體型碩大的類蜷縮路邊，且行動遲緩精神不濟，細看之下發現頭部疑似受傷，顏色也異於常見蛇類，熱心民眾先暫時安置在工廠內，經獸醫判斷，是外來種紅尾蚺，經妥善照顧後逐漸康復，也將幫紅尾蚺另覓新家。

動保處表示，這隻紅尾蚺體長約2公尺，經毛寶貝醫療中心獸醫師檢查後，發現其頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。

經診斷，其頭頂的傷口，極有可能為該動物長期居住在過於狹小的空間，吻端反覆磨傷後因環境衛生等問題造成感染後引發。獸醫進行清創、抗生素治療與傷口護理，紅尾蚺在妥善醫療照顧下逐漸康復，目前已恢復進食與活力，並上架動保處官網公告招領，經過七天公告期飼主仍未前來領回，將媒合幫紅尾蚺另覓新家。

動保處表示，紅尾蚺為中南美洲原生種，因其多樣的變異體色而廣受寵物市場歡迎，紅尾蚺幼體雖然小隻，但在一般人工飼養的情況下大多可長至兩米五以上，飼主應隨著動物的成長去更換適合的飼養器具。動保處提醒飼主，飼養任何動物前應充分了解其習性與需求，並承擔照顧責任。

動保處已發布鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引（https://reurl.cc/VYQoEb），民眾可於購買動物前先進行初步的參考。若動物生病或受傷，更不該因不願花費醫療費用而惡意棄養，棄養行為不僅違法，更嚴重影響動物權益與生態環境。

動保處也呼籲，依動保法第11條規定，飼主對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療，如放任傷病動物不顧，可依同法第30條處1.5萬元至7.5萬元。隨意棄養動物最高可罰15萬元。

獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供

動物 獸醫師

延伸閱讀

缺工缺料衝擊營建業 苗栗今公告114年度建照、雜項執照自動延長1年

自陸攜回竹笙未報驗！竟檢出重金屬鎘超標 業者挨罰3萬元

開幕才3天…台中豐原這間烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

高雄大樹光電業者、技師遭收押 涉嫌違法開發釀水土流失

相關新聞

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

貢寮海祭明登場 樂迷關注是否受天候影響 觀旅局長：目前照常

目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎，3颱共舞。昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流影...

颱風外圍環流+地形效應 北台灣雨勢劇烈 入夜後往中南部擴展

輕度颱風范斯高外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風外圍環流與地形效應，今天白天北...

3颱共存對台影響曝 周末低壓帶+西南風挾大雨 專家示警中南部

范斯高颱風外圍環流雲系影響，今天北部地區普遍有明顯陣雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，第7號颱風范斯高的環流中心目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。