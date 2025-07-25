樹林工廠驚見疑被棄養紅尾蚺…傷口長滿蛆 動保處助重獲健康

新北市樹林區一處工廠日前被人發現，門口有一條體型碩大的蛇類蜷縮路邊，且行動遲緩精神不濟，細看之下發現頭部疑似受傷，顏色也異於常見蛇類，熱心民眾先暫時安置在工廠內，經獸醫判斷，是外來種紅尾蚺，經妥善照顧後逐漸康復，也將幫紅尾蚺另覓新家。

動保處表示，這隻紅尾蚺體長約2公尺，經毛寶貝醫療中心獸醫師檢查後，發現其頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。

經診斷，其頭頂的傷口，極有可能為該動物長期居住在過於狹小的空間，吻端反覆磨傷後因環境衛生等問題造成感染後引發。獸醫進行清創、抗生素治療與傷口護理，紅尾蚺在妥善醫療照顧下逐漸康復，目前已恢復進食與活力，並上架動保處官網公告招領，經過七天公告期飼主仍未前來領回，將媒合幫紅尾蚺另覓新家。

動保處表示，紅尾蚺為中南美洲原生種，因其多樣的變異體色而廣受寵物市場歡迎，紅尾蚺幼體雖然小隻，但在一般人工飼養的情況下大多可長至兩米五以上，飼主應隨著動物的成長去更換適合的飼養器具。動保處提醒飼主，飼養任何動物前應充分了解其習性與需求，並承擔照顧責任。

動保處已發布鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引（https://reurl.cc/VYQoEb），民眾可於購買動物前先進行初步的參考。若動物生病或受傷，更不該因不願花費醫療費用而惡意棄養，棄養行為不僅違法，更嚴重影響動物權益與生態環境。

動保處也呼籲，依動保法第11條規定，飼主對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療，如放任傷病動物不顧，可依同法第30條處1.5萬元至7.5萬元。隨意棄養動物最高可罰15萬元。 獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供 獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供 獸醫發現發現紅尾蚺體的頭部有明顯傷口，且傷口已遭蠅類產卵並長滿蛆蟲，口腔亦腐爛化膿長蛆，伴隨大量口腔分泌物等明顯呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供

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