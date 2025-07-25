台大開減肥班30年首曝秘笈 紅藍錄三色蔬果各有不同效果

肥胖已成為文明病，台大醫院院長吳明賢示警，十大死因中有八項跟肥胖有關，包括癌症、糖尿病、心血管疾病等。台大醫院開減肥班已經有30年經驗，今天首曝秘笈，透過飲食管理、燃脂增肌、心理調適等三大策略，讓減肥班學員2個月時間平均減重近5公斤，約為原體重6%，腰圍平均縮小5公分，相當於褲子尺寸少了一號。

台大醫院副院長婁培人呼籲，脂胖是人類最忠實的朋友，因為它始終不離不棄，坊間有各種減肥方法，很多甚至泯滅人性，反而讓減肥不能夠持久。雖然進來減肥針、藥物等也很熱門，「瘦瘦筆」已是全世界藥品銷售前五名，但仍應該回歸天然方法才能持久，不只減肥，而是打造健康生活的起點。

台大醫院自1994年起開辦減肥班，除因SARS跟新冠停辦，每年皆招收30位學員，學員主要集中在40至60歲之間。減肥班結合醫師、營養師、運動教練、物理治療師、精神醫學專家等17位專業人員，導入飲食管理、個別化運動、心理調適三大核心策略，幫助學員建立「易瘦體質」，進一步改善代謝指標與慢性病狀況，邁向身心健康。

根據2017至2024年完成課程的112名學員，平均46歲，女性占8成，課程結束後平均減重4.9公斤、下降近6%、腰圍平均縮小5公分、BMI從30.9降至29.1，體脂率也下降2.61%。

台大減肥班學員小美分享，「我以前總以為自己是『壯』，直到開始吃高血壓藥才警覺脂肪過多不是好事」，自己多次減重失敗，靠著台大團隊引導，總算減重8公斤，血壓藥也減半，現在更是愛上運動。

台大醫院健康教育中心減重班導師蕭靜如指出，減肥班收到不少好評，為了讓更多不能參加減肥般的民眾可以獲得正確知識，推出《臺大醫院減肥班8周燃脂瘦身全書》，並以三大策略作為主軸。

1.飲食管理：

台大營養團隊以「每日飲食指南」、「我的餐盤」為基礎，設計28道多元化減重食譜，教導學員健康飲食，強調每周減重0.5至1公斤為合理目標，避免肌肉流失與代謝下降。蛋白質則是依據運動強度而定，每公斤1.2至2.5克。

不同顏色的蔬果也有不同效果，台大醫院營養師葉宜玲指出，「紅色蔬果」如番茄、紅椒、西瓜、草莓、紅石榴等，是燃燒脂肪小幫手能抗氧化，減少運動後的發炎反應、促進血液循環，提高基礎代謝率，並讓皮膚更透亮，減重不顯老。

其餘如「紫藍色蔬果」超強抗氧化，能保護肌肉，減少分解，減重不掉肌，代表蔬果有：藍莓、紫地瓜、葡萄、茄子。「黃橙色蔬果」則是有助於抑制脂肪合成作用，加速脂肪燃燒。「綠色蔬果」幫助腸道健康、改善便秘、讓小腹平坦。

2. 個別化運動策略：

運動不僅燃燒熱量，更能維持肌肉量、提升基礎代謝率與心理健康。台大運動與物理治療團隊設計分齡運動菜單，並提供12種居家運動圖文示範，如徒手肌力訓練、彈力帶與瑜珈伸展，幫助學員培養日常運動習慣。

書中也強調「減肥運動123原則」：要動、均衡、多元，將運動融入生活。除了定期運動，也鼓勵學員利用日常通勤或居家機會進行推拉撐等上肢訓練，提升整體活動量。

3. 心理調適與行為轉變：從內在出發的持久瘦身力

減重不只是體重的變化，更是一場「人生設計」。臺大精神醫學團隊指出，情緒與飲食有著雙向影響，「情緒性進食」常導致減重受阻，例如心情低落時會吃高糖高脂的「療癒食品」等。

飲食與睡眠之間有密切的關係，良好的飲食習慣不僅有助於身體健康，也能幫助我們睡得更好。研究顯示，多攝取蔬果、全穀類和健康脂肪的健康飲食與較佳的睡眠品質有關。睡眠不足也會影響體內調節食慾的荷爾蒙，如瘦素（leptin）和飢餓素（ghrelin），讓我們更容易感到飢餓。

商品推薦