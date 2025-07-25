信義區唯一24hr商場啟用！羅智先：半夜看到我不是被趕出來是在考察市場

統一集團董事長羅智先25日在DREAM PLAZA開幕活動上妙語如珠，與夫人同時也是集團美麗事業董事長高秀玲一來一往的對話成為現場焦點。他笑稱，由於博客來實體書店與星巴克旗艦店雙雙24小時營業，逛完商場後讓他頗有底氣，「萬一我半夜被趕出來，這裡是個可以舒服待著的地方。雖然這事應該不會發生，但凡事總要有個預備。」高秀玲隨即接話：「這個事情永遠不會發生。」

羅智先則補充，「我和同仁說，不會發生在我身上，但不見得不會發生在你們身上。」又補了一句：「如果哪天半夜在DREAM PLAZA看到我，不是被趕出來，我只是來考察市場，順便在替其他人做準備。」

DREAM PLAZA由負責集團美麗事業的高秀玲一手打造，隨著商場正式開幕，高秀玲也當場向羅董事長「請假」，笑說：「我已經跟羅董事長報告，我是不是有可能放兩個月假，到海外沉浸式好好學習一下。」羅智先則回應：「我還不知道如何做這個決策。」高則俏皮地補了一句：「沒有回答應該是反對，不是默認吧？」

此次在DREAM PLAZA中最令高秀玲滿意的空間，是命名為「玲廊滿藝」的藝術展廊。她說，這個構想兩年前提出時曾引發內部一致反對，「過往我大多會傾聽團隊聲音，但這次我非常堅決，一定要做。」展區挑高達320公分，特別設置了鐵件打造的壁爐，「我想讓人在心情煩躁的時候，來到『玲廊滿藝』，能夠靜下心來。」

她強調，「玲廊滿藝」不只是靜態的展示空間，更是未來生活平台與本土藝術家展演的平台。雖然空間不大，但對她而言是第一次嘗試經營畫廊，期待能讓台灣的藝術走入日常，「藝術不應該只是昂貴的收藏品，而是可以親近、可以生活化的，讓大家在其中得到片刻靜心。」

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