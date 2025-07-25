國內線各項營運成本墊高 立榮董事長：盼盡快調漲票價

國旅成本高昂，民眾戲稱有錢人才玩國旅，不過立榮航空董事長林志忠今天表示，國內線票價已多年未調整，各項營運成本增加非常高，希望「盡快能夠調漲票價。」

立榮航空今與法國Avions de Transport Regional（以下簡稱ATR）飛機製造公司今再簽約買19架ATR72-600全新客機，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，展現主管機關對離島與東部交通發展的高度重視與支持。

林志忠說，待新購飛機加入營運，未來將不定期推出促銷活動，作為回饋旅客的措施，同時班次也可增加與出發時刻優化，將有助吸引「剛性需求旅客」，如離島居民辦事、探親、經商等族群。林表示，增班帶動座位數提升，亦可增加旅行團成團機會，利於推動離島觀光與常客回流。

媒體詢問是否已評估如「石垣島」等短程國際線潛力市場？林志忠說，現行機型（如ATR）偏小，配餐等硬體服務有局限，目前仍以國內航線為主力，他也說，國內線票價已多年未調整，與實際營運成本漲幅脫節，希望「盡快能夠調漲票價。」

對於立榮未來是否掛牌上市？他表示，目前購機資金來源（自備款與貸款）均充裕，在無大規模資本需求前，目前沒有掛牌的規畫。

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