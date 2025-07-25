立榮航空斥資4.37億美元採購19架 ATR 新機 離島運量拚增四成

立榮航空25日於台北寒舍艾美酒店隆重舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空林志忠董事長與法國Avions de Transport Régional(以下簡稱ATR)飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，新機預計2027年開始付。

今天的簽約儀式邀請交通部長陳世凱部及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，民航局何淑萍局長等貴賓亦蒞臨現場，充分展現主管機關對離島與東部交通發展的高度重視與支持，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

交通部長陳世凱指出，國內旅運活躍與暢旺，運能很吃緊，立榮採購新機大概會帶來四成運量的成長，給予肯定，「華信也要跟上立榮航空的腳步」，交通部和民航局也要繼續努力，近期已投入新台幣40億元，未來還要投入3年270億元，繼續建構國內機場，提升安全與旅客體驗。

立榮航空董事長林志忠表示，立榮航空在國內航線的市占率近六成，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具。立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為了維持機隊年輕化與航機的高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。

隨著機隊陸續汰舊換新，2029年ATR機隊將會達19架，比現今機隊多出5架，可增加航班並優化時刻，回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度，以因應旅客運輸需求。

ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude表示：「立榮航空為其所服務的社區帶來了實質的影響，為民眾們提供了航班、可靠性及便利性。我們很高興能延續策略夥伴關係，支持立榮航空的擴張計劃。立榮航空對於ATR的信任，是本公司飛機在塑造高效和永續的區域航空網絡中，扮演了重要角色的最佳證明。這份新訂單有力地肯定了我們的使命：打造能讓社區連結更緊密的飛機」。

此次採購的ATR72-600客機，是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1,900架，服務於200家航空公司、1,300個機場及2,095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，展現出卓越的節能減碳與營運效益；在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，為旅客帶來更舒適的飛行體驗；座位數改採72人座配置，除了維持寬敞舒適的乘坐空間，每班機可增加3%的服務能量。 立榮航空25日於台北寒舍艾美酒店隆重舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」。記者黃淑惠攝 立榮航空25日於台北寒舍艾美酒店隆重舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」。記者黃淑惠攝

商品推薦