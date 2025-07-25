因應教師節連假 民航局：7月28日起開放訂位

教師節連假，交通部民航局25日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線預計將提供1,054架次，計84,546個座位數，並自7月28日上午9時起開放訂位。

民航局指出，今年教師節假期自2025年9月27日(週六)至2025年9月29日(週一)有3天連假，民航局規劃9月26日至9月30日為航空疏運期，共計5天。民航局指出，教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線538架次、41,534個座位數；金門航線384架次、34,080個座位數；馬祖航線132架次、8,932個座位數；上述3離島航線(不含澎湖—金門航線)共計提供1,054架次、84,546個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次教師節連假，於尖峰時段9月26日至9月28日台灣出發往離島方向，以及9月28日至9月30日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

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