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教師節連假離島提供逾8萬個座位 7月28日開放訂位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

今年教師節有3天連假，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線預計將提供1054架次，計8萬4546個座位數，並自7月28日上午9時起開放訂位。　

今年教師節假期自9月27日（周六）至9月29日（周一），有3天連假，民航局規畫9月26日至9月30日為航空疏運期，共計5天。民航局指出，教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線538架次、4萬1534個座位數；金門航線384架次、3萬4,080個座位數；馬祖航線132架次、8932個座位數；上述3離島航線（不含澎湖—金門航線）共計提供1054架次、8萬4546個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次教師節連假，於尖峰時段9月26日至9月28日台灣出發往離島方向，以及9月28日至9月30日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 馬祖 教師節

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