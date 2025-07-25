范斯高颱風轉熱低但水氣持續移入 北部慎防短延時豪雨 明天中南部大雨

天氣不穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，位於台灣東北方的范斯高颱風，已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，不過還是要留意今天的天氣，受到這個熱帶性低氣壓外圍環流的影響，主要降雨以北部地區為主，留意局部大雨或短延時豪雨，宜蘭和中南部地區還是要留意可能有局部大雨的現象。

李孟軒表示，台灣東北方300公里處，范斯高颱風上午8時減弱為熱帶性低氣壓，它的底層環流中心有比較外漏的現象，高層的環流主要在它的東北側，所以高低層有比較分離的情形，強度有比較減弱的。至於它未來移動方向，大致上比較偏西的方向移動，強度有持續減弱的情形。受到它外圍環流影響，北部地區降雨比較明顯。

台灣南方的菲律賓上空，是竹節草颱風，李孟軒表示，目前位置在呂宋島一帶，強度相對來說比較扎實一些，目前是輕度颱風上限。它未來的移動方向大致沿著比較大的低壓帶、朝東北方向移動，明天會來到台灣東部外海上面。不過，未來的環境不利它發展，預計明天也可能減弱為熱帶性低氣壓。

另外比較偏遠的柯羅莎颱風，李孟軒表示，大致上位置在關島附近，未來以偏北的方向移動，對台灣天氣比較沒有影響。

今天降雨現況，李孟軒表示，今天主要有熱帶性低氣壓外圍環流帶來的水氣，不斷順著北風移入到台灣北方陸地，降雨以北部為主，有一陣一陣的雨勢。

今明兩天降雨趨勢，李孟軒表示，今天風向偏北風為主，主要降雨以迎風面的北部地區，留意局部大雨或短延時豪雨，其他地區也會有短暫陣雨或雷雨。山區和中南部偏山區，中午過後也要留意可能會有明顯雨勢。到了今晚，隨著北方的熱帶性低氣壓就會到台灣的北部海面，風向轉偏西北風，西北部降雨可能還是比較持續，中南部留意會有低壓帶順著西南風帶上來的水氣，預計中南部偏平地的地方降雨機率提高。

李孟軒表示，明天白天北方的熱帶性低氣壓將持續減弱，會併到大的低壓帶的環流裡。台灣附近環境偏西南風，中南部還是迎風面，明天留意局部大雨發生機率。北部地區相對明天白天之後降雨逐漸趨緩。

未來1周降雨趨勢，李孟軒表示，周日之後到下周台灣都在低壓帶環境裡，風向上偏西南風為主，周日到下周一清晨降雨偏中南部地區，留意局部大雨發生機率。北部可能周日還是有短暫陣雨，東半部地區偏向午後雷陣雨。

李孟軒表示，下周一白天之後，比較明顯降雨地方偏向中南部地區，整天斷斷續續有降雨情形。有時西南風帶來的水氣比較多的話，雨勢比較明顯。北部和東半部相對來說偏向午後雷陣雨的天氣型態。

熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣大雨特報，今天北部及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，目前新北市（龍洞）及宜蘭（蘇澳）已觀測到1.5至2.5公尺的浪高。 浪高。圖／中央氣象署提供 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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