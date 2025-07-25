統一 DREAM PLAZA 盛大開幕！羅智先揭實際投資金額為「傳聞三倍」

統一集團歷時多年籌備的全新生活商場「DREAM PLAZA」25日正式開幕，為統一企業在信義計畫區打造的指標性據點。針對外界關注的投資規模，董事長羅智先透露，先前市場說統一投入約10億元打造此案，「實際花費是那個數字的三倍左右」，其中星巴克旗艦門市的裝潢與設計更讓他直言：「我天天看大數字的人，看了都很有記憶點。」

DREAM PLAZA位於統一時代百貨樓上，全場主打人文、藝術、閱讀與餐飲交織的生活空間。羅智先表示，信義商圈已非常熱鬧，統一希望打造一個能讓「個人與自己身心靈交流、人與人之間連結」的場域。他強調，生活需要不同的場景，集團一直在思考如何建立與優化這些場景，「讓連結變得更愉快、舒服。」

對於市場競爭，羅智先指出，「營業額交給社會大眾決定，時間到了就會看到成績。」他也坦言，統一在百貨市場的市占率距離領導者尚有一段距離，相較於關心市場是否成長，更在意如何重新分配既有市場。他說：「好處是夢想可以在這個空間實現，消費者是否認同，交給社會決定。」

此次在DREAM PLAZA開設的星巴克，被羅智先視為「全世界沒有這樣的情境，很難再複製的場景」。他透露，統一與星巴克亞太總部設計團隊幾乎每週討論，甚至一路上呈至西雅圖總部。「西雅圖原則我們必須尊重，他們後來也接納我們地方性的創意和思考。這個融合，很難在世界其他地區複製，這個數字我昨晚夢裡都夢到，全世界不會有這麼昂貴的星巴克。」

統一美麗事業董事長高秀玲補充，該門市從設計到材質選用皆突破既有框架，由西雅圖創意設計總監與台灣團隊合作，將東方素材與在地色彩融入設計。星巴克全球門市數以萬計，品牌維護標準極為嚴格，「但這次門市是沒有出租期的永續存在，西雅圖首席設計師也因此對空間配置做了很大放寬，這樣的例子在全球都極為罕見。」

展望未來經營，高秀玲指出，統一美麗事業目前營業額已突破400億元、接近450億元，集團將持續以「人文、生活、夢想」作為核心，穩健擴展、務實前行。

面對國內外總體環境變化，羅智先坦言，目前整體環境面臨前所未有的不確定性，非常辛苦，他以統一企業母體為例指出，原物料仍持續上漲，下半年恐怕更辛苦，不同子公司因所處產業不同，挑戰各異。但他也強調，統一作為「全天候公司」，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。

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