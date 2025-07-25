援助克國心理健康建設 台北榮總完成首波實地交流任務

台北榮總與國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）攜手推動「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流任務，獲得該國總理暨衛生部部長德蘭斯•德魯（Hon. Dr. Terrance Drew）的高度肯定，雙方並達成深化後續合作共識。

台北榮總精神醫學部鄭智銘與鄭佳洵兩位主治醫師獲得魯親自接見，並肯定這場跨國合作：「臺灣不僅是知識的提供者，更是真正理解並尊重我們文化與需求的合作夥伴。」

這項合作始於去年7月，由駐克國大使林昭宏與總理德魯簽署三年計畫，從政策研擬、臨床訓練到社區推廣與人才培育，試圖從根本建構一套屬於當地、能持續運作的心理健康體系。今年2月，克國衛生部次長Ms. Shelisa Martin Clark與Dr. Merisa Grant Tate訪台，開啟第一步互訪與交流。

今年四月至五月，三位當地種子學員前來台北榮總接受訓練。今年7月13日至19日，台灣團隊踏上回訪之路，在去汙名化工作坊中，鄭佳洵分享臨床故事，讓心理疾病不再只是數據或標籤，而是「有機會被理解與照顧的生命經驗」。

鄭智銘則在現場鼓勵與總結，將台灣臨床第一線的經驗，轉化成在地實踐的可能性。工作坊結束後，有與會者輕聲說：「原來，我們不是孤單的。」台灣團隊也針對當地心理健康系統的缺口，提出成立慢性病房、推動遠距精神會診、建立個案管理制度與重大傷病補助機制等具體建議。

7月18日，於當地衛生部舉行的任務總結會議上，台灣代表團提出完整評估與可行建議，獲得總理與衛生部部長高度評價。會中雙方也同意將進一步擴展遠距教育與種子師資制度，確保在地人才養成與制度永續。未來，臺灣與克國將持續深化心理健康領域的合作，並以此為基礎擴展更多以人為本的醫療援助，實現國際共榮與健康平權。 由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭智銘參與篩檢活動，並及時給予第一線工作人員回饋。圖／北榮提供 由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前實地視察與合作交流，圖為臨床訓練班全體人員合影。圖／北榮提供 由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭佳洵與當地第一線工作人員互動。圖／北榮提供

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