快訊

立院全數封殺！大法官人事賴清德再被打臉 這2位連綠委都跑票

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

援助克國心理健康建設 台北榮總完成首波實地交流任務

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成實地視察與合作交流，在尼維斯島舉行之去汙名化教育工作坊獲得與會專業人員熱烈迴響。圖／北榮提供
台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成實地視察與合作交流，在尼維斯島舉行之去汙名化教育工作坊獲得與會專業人員熱烈迴響。圖／北榮提供

台北榮總與國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）攜手推動「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流任務，獲得該國總理暨衛生部部長德蘭斯•德魯（Hon. Dr. Terrance Drew）的高度肯定，雙方並達成深化後續合作共識。

台北榮總精神醫學部鄭智銘與鄭佳洵兩位主治醫師獲得魯親自接見，並肯定這場跨國合作：「臺灣不僅是知識的提供者，更是真正理解並尊重我們文化與需求的合作夥伴。」

這項合作始於去年7月，由駐克國大使林昭宏與總理德魯簽署三年計畫，從政策研擬、臨床訓練到社區推廣與人才培育，試圖從根本建構一套屬於當地、能持續運作的心理健康體系。今年2月，克國衛生部次長Ms. Shelisa Martin Clark與Dr. Merisa Grant Tate訪台，開啟第一步互訪與交流。

今年四月至五月，三位當地種子學員前來台北榮總接受訓練。今年7月13日至19日，台灣團隊踏上回訪之路，在去汙名化工作坊中，鄭佳洵分享臨床故事，讓心理疾病不再只是數據或標籤，而是「有機會被理解與照顧的生命經驗」。

鄭智銘則在現場鼓勵與總結，將台灣臨床第一線的經驗，轉化成在地實踐的可能性。工作坊結束後，有與會者輕聲說：「原來，我們不是孤單的。」台灣團隊也針對當地心理健康系統的缺口，提出成立慢性病房、推動遠距精神會診、建立個案管理制度與重大傷病補助機制等具體建議。

7月18日，於當地衛生部舉行的任務總結會議上，台灣代表團提出完整評估與可行建議，獲得總理與衛生部部長高度評價。會中雙方也同意將進一步擴展遠距教育與種子師資制度，確保在地人才養成與制度永續。未來，臺灣與克國將持續深化心理健康領域的合作，並以此為基礎擴展更多以人為本的醫療援助，實現國際共榮與健康平權。

由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭智銘參與篩檢活動，並及時給予第一線工作人員回饋。圖／北榮提供
由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭智銘參與篩檢活動，並及時給予第一線工作人員回饋。圖／北榮提供
由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前實地視察與合作交流，圖為臨床訓練班全體人員合影。圖／北榮提供
由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前實地視察與合作交流，圖為臨床訓練班全體人員合影。圖／北榮提供
由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭佳洵與當地第一線工作人員互動。圖／北榮提供
由台北榮總與國際合作發展基金會合作的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，日前完成首次實地視察與合作交流，北榮精神部主治醫師鄭佳洵與當地第一線工作人員互動。圖／北榮提供

總理 榮總

延伸閱讀

新竹市府開衛生政策成果發表會 公布6大衛生政策成果

獨缺士兵！軍士官擬每年增3天身心調適假 主官不得拒絕

國防部修軍官士官請假規則 增每年3天身心調適假

金門推燈光工作坊 點亮莒光樓讓文化資產愈夜愈美麗

相關新聞

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

貢寮海祭明登場 樂迷關注是否受天候影響 觀旅局長：目前照常

目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎，3颱共舞。昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流影...

颱風外圍環流+地形效應 北台灣雨勢劇烈 入夜後往中南部擴展

輕度颱風范斯高外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風外圍環流與地形效應，今天白天北...

3颱共存對台影響曝 周末低壓帶+西南風挾大雨 專家示警中南部

范斯高颱風外圍環流雲系影響，今天北部地區普遍有明顯陣雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，第7號颱風范斯高的環流中心目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。