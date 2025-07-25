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進駐百貨一級戰區 羅智先：Dream Plaza走自己的路

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一新商場Dream Plaza今日開幕，進駐百貨一級戰區。圖左起為統一總經理郭慶峰、統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典、Dream Plaza總經理王寶銘。記者林海／攝影
統一新商場Dream Plaza今日開幕，進駐百貨一級戰區。圖左起為統一總經理郭慶峰、統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典、Dream Plaza總經理王寶銘。記者林海／攝影

統一集團籌備3年的新商場Dream Plaza今日開幕，加入台北市信義區的百貨戰場。統一集團董事長羅智先表示，信義區商圈非常熱鬧，對統一來說，希望Dream Plaza能與社會結合，商場的定位是個人與自己身心靈的交流、人與人之間連結的場域，至於業績目標就交給社會大眾決定，時間到了就會看到數字。

信義區作為全球百貨商場最密集的區域，統一收回原誠品信義店址後重新改造為Dream Plaza，加上隔壁就是同集團的統一時代百貨，Dream Plaza不只要跟同業競爭，更要與隊友做出區隔，成果如何外界也十分關注。羅智先說，Dream Plaza會走出自己的路，會不會形成所謂的競爭，還是要觀察。

羅智先表示，他在Dream Plaza試營運前只來過兩次，一次還是工地狀態，第二次就是本月23日，看到商場的型態，他非常驚艷，也很驕傲團隊能有這樣的成績，但會持續優化，這是永無止盡的一條路；對於在Dream Plaza的投資，羅智先先前曾說過10億元以上，今日他再透露，實際花費大約在3倍以上，意即超過30億元。

但台灣百貨市場今年的成長幅度明顯收斂，是否擔心市場已經飽和？羅智先強調，市場是否成長，只有市場領導者會關心，對於非領導者來說，市場是否持續擴大則從來不是議題，想的只會是重新分配，而統一距離市場領導還有很大的距離，好處則是可以把自己的夢想在廣場實現，社會是否支持就交給社會決定。

羅智先夠說，為了加強與社會、民眾的連結，才會在一開始就堅持要開出博客來實體書店，連結功能會有更具體的表現。至於先前入股的萬達寵物，是否也會進駐，他表示，相信萬達會有更專業的思考。

Dream Plaza加入後，統一美麗事業版圖進一步擴大，美麗事業董事長高秀玲說，美麗事業營收超過450億元，未來也會務實走自己的路，以人文、生活、夢想為主軸與消費者溝通，營收自然會持續往前推動。

羅智先 董事長 統一集團

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