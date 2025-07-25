立榮航空再添購19架ATR72-600 預計2027年開始交付
為國內線經營布局與永續發展，立榮航空與法國Avions de Transport Regional（以下簡稱ATR）飛機製造公司今再簽約買19架ATR72-600全新客機，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，展現主管機關對離島與東部交通發展的高度重視與支持。
立榮航空董事長林志忠表示，立榮航空在國內航線的市占率近6成，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具。立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為了維持機隊年輕化與航機的高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。
林志忠表示，隨著機隊陸續汰舊換新，2029年隊將會達19架，比現今機隊多出5架，可增加航班並優化時刻，回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度，以因應旅客運輸需求。
ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude說， 我們很高興和立榮航空能延續策略夥伴關係，支持立榮航空的擴張計劃。立榮航空對於ATR的信任，是本公司飛機在塑造高效和永續的區域航空網絡中，扮演了重要角色的最佳證明。這份新訂單有力地肯定了他們的使命，打造能讓社區連結更緊密的飛機。
此次採聘的ATR72-600客機是目前全球最暢暢銷的渦輪螺旋漿客機，累積交付超過1900架，服務於200家航空公司、1300個機場及2095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運管效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3的燃油效率，並可降低多達20%维修成本、展現出卓越的節能減破與管運效益。
立榮航空特別推出「賀!簽新機·購票好時機」國旅限定優惠，自7月29日起限時19天，機票最低1419元起。
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