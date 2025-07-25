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華航每周3班直飛鳳凰城 12月開航亞洲首家

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華航空將於 12 月 3 日開闢台北直飛鳳凰城新航線，提供每周 3 個往返班次，成為亞洲首家插旗鳳凰城的航空公司。中華航空提供
中華航空將於 12 月 3 日開闢台北直飛鳳凰城新航線，提供每周 3 個往返班次，成為亞洲首家插旗鳳凰城的航空公司。中華航空提供

華航空將於2024年12月3日正式開航台北直飛美國鳳凰城航線，成為亞洲首家飛航此新興科技重鎮的航空公司。該航線由A350-900機型執飛，每周三、五、日營運，為華航拓展美國市場版圖再添一城。

華航表示看好鳳凰城在半導體、太陽能與航太科技等產業快速崛起，並已成為美國西南地區的重要交通樞紐。新航線除滿足日益增加的商務需求，也為旅客提供從鳳凰城延伸至全美各大城市的便捷轉機選擇。

去程班機CI036自桃園國際機場上午10:55起飛，直飛鳳凰城，當地時間上午8:00抵達；回程CI035上午11:55自鳳凰城出發，中午12:20抵達洛杉磯中停，最終於翌日晚上9:30返抵台北。

華航同步宣布與美國國內最大航空公司之一的西南航空合作，旅客可透過聯程票務，一票到底，行李直掛，輕鬆銜接鳳凰城至超過30個美國內陸城市。

為歡慶首航，即日起推出限時票價優惠，台北－鳳凰城來回經濟艙未稅最低22790元起，旅客可透過華航官網及APP訂票，搶先體驗美西熱情與科技魅力。

鳳凰城位於亞利桑那州，有「太陽之城」美名，不僅自然景觀壯麗、滿布巨型仙人掌，也是前往大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣等世界級景點的理想據點。濃厚的原住民文化與多元人文風貌，吸引來自全球的旅人探索。

華航耕耘北美市場逾50年，目前已開航紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、溫哥華6大航點，鳳凰城將成為第7個北美直航城市，每週往返班次將達40班。紐約航線亦將擴班，並預計於2025年進駐甘迺迪機場全新第一航廈，全面升級旅客服務體驗。

華航 美國

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