華航、星宇接力開航鳳凰城 未稅價2.2萬起

台美航班又即將多一個新航點可選擇了。中華航空今宣布，12月3日開闢新航點鳳凰城，為美國版圖再添生力軍，由空中巴士A350-900 機型執飛，每周3班。為慶祝首航，鳳凰城航線享86折優惠，未稅價最低只要22790元起。星宇航空也將在明年1月15日開航鳳凰城，同樣也用空巴350-900執飛，每周3班，近期也將開賣。

華航表示，致力串聯台灣與全球重要產業節點，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，華航成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。

華航台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI036於上午10時55分自台北桃園機場出發，直飛不中停前往鳳凰城，於當地時間上午8:00抵達；回程鳳凰城飛往台北CI035於上午11時55分起飛，中午12時20分抵達洛杉磯中停，再飛往台北，台灣時間隔天晚上21時30分抵達台北桃園機場。

為慶祝開航鳳凰城，華航即日起推出限時優惠活動，台北-鳳凰城經濟艙來回機票最低未稅售價22790元起，即日起可至華航網站或APP 購票，以超值票價準備啟程，享受華航卓越的飛行體驗，搶先感受鳳凰城熱情洋溢的魅力。華航也與美國國內線規模最大的西南航空合作打造綿密的越洋轉接航網，旅客可輕鬆透過聯程機票，於同一個航廈內完美銜接轉機航班，延伸至超過30個美國內陸城市，同時享受一本票行李直掛的便捷服務。

星宇航空則預計於明年1月15日開航鳳凰城，同樣以空巴A350-900執飛，開航初期每周3班、三月份起增為每周4班，來回皆直飛不中停。航班時間帶暫定為台北時間晚上8時45分起飛，當地時間下午5時40分抵達，返程為當地時間10時45分起飛，台灣時間則為2天後的凌晨4時55分抵達。2026年1月15日到2月28日，每周二、四、日飛航，3月起每周二、四、六、日飛航。

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