小三通人數大幅成長 業者推船票＋接駁服務
兩岸航班未能恢復疫情前暢旺，小三通成了主要往來交通渠道。根據統計，今年1月至5月，廈門五通碼頭出入境人次達67萬人次，較去年同期大幅成長162%，增加超過25萬人次。為滿足國人探親、回鄉、商務及差旅等各類需求，華信假期推出多項升級版小三通產品，包括「小三通船票＋接駁服務」及「台灣-金門航班＋廈門酒店自由行」，串聯華信航空金門航班，整合金廈兩地接駁、船票、廈門住宿及廈門周邊自由行，打造一站式、彈性化的旅程服務，讓規劃兩岸行程變得更輕鬆、更便利。
華信假期總代理-ezfly易飛旅遊表示，旅客普遍反映的接駁需求，華信假期特別推出「船票＋接駁」組合，內容包含金門機場至水頭碼頭的共乘接駁專車，以及金門-廈門的來回船票，提供已訂購金門機票的民眾加購此項服務，並免費尊享廈門五通碼頭VIP貴賓室，讓整段行程更加順暢、舒適。
此外，「機＋酒自由行」則整合台北、台中、高雄出發到金門的華信航空航班，搭配金門機場至金門水頭碼頭免費接送、金門-廈門船票及廈門5星飯店住宿，打造2天1夜的完整行程6,799元起，再享五通碼頭VIP貴賓室升等禮遇。四人同行再加贈20吋行李箱，活動期間還可參加「買國內送國外」抽獎活動，有機會抽中日本九州來回機票。華信假期亦提供WiFi分享器、上網卡與廈門市區一日遊等多項實用加購服務，可享加購價199元起，旅客可依個人需求彈性搭配。
即日起至2025年9月30日止，凡訂購華信假期「船票＋接駁」或「機＋酒自由行」產品，即可參加「金廈輕鬆GO 好禮雙重送」活動，包括入住廈門指定飯店可享免費升等房型，再加碼抽華信航空金門單人機票（3名，北中高出發任選）及廈門精選飯店住宿1晚（3名）。
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