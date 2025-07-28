媲美頭等艙的豪華休旅 Kia The new Carnival尊榮上市，限時購車享百萬0利率禮遇
Kia持續以「Movement that inspires移動‧啟發人心」品牌精神，打造兼具設計美學與頂級舒適的豪華休旅車款。全新 The new Carnival 以媲美頭等艙的舒適體驗與全功能休旅的實用性，再次刷新市場對豪華MPV的想像，成為家庭出遊、商務接送的全新首選。
頭等艙等級乘坐體驗，家庭共享的移動溫度
The new Carnival內裝採用 12.3吋多媒體影音觸控螢幕，結合環景式數位座艙，營造尊榮大器的視覺感受。後座配置 第二排人體工學獨立座椅，擁有一鍵開啟的加熱與通風功能，無論四季皆能享受最舒適的乘坐體驗。雙景電動天窗讓自然光灑入車艙，旅途中伴隨爸媽與孩子的笑聲，彷彿頭等艙般輕鬆自在。
正如Kia所詮釋的品牌精神：「出發，不只是移動，更是共享的溫度。」 這趟旅程，不必登機，也能啟程。
限時尊榮購車禮遇，輕鬆入主豪華休旅
即日起至 8月22日，入主The new Carnival即可享受：
•100萬元0利率方案
•五年不限里程原廠保固
•總價值逾5萬元前瞻配件組：
oSmith Vega隔熱紙
o雙鏡頭行車紀錄器
oLED後廂尾門燈組
o3D卡固立體後廂防汙墊
「Kia啟程新競界」夏季活動同步開跑
試乘或購車The new Carnival，還能參加總獎項價值逾200萬元的 「Kia啟程新競界」 活動：
•試乘抽：PlayStation®5 Pro（總價值24,280元）
•購車抽：新加坡方程式大獎賽雙人遊（總價值逾150,000元）
了解更多詳情：https://www.kiatw.com/2025_Summer_SP/
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