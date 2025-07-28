媲美頭等艙的豪華休旅　Kia The new Carnival尊榮上市，限時購車享百萬0利率禮遇

撰文／ 洪裕

Kia持續以「Movement that inspires移動‧啟發人心」品牌精神，打造兼具設計美學與頂級舒適的豪華休旅車款。全新 The new Carnival 以媲美頭等艙的舒適體驗與全功能休旅的實用性，再次刷新市場對豪華MPV的想像，成為家庭出遊、商務接送的全新首選。

圖／Kia Taiwan 提供
圖／Kia Taiwan 提供

頭等艙等級乘坐體驗，家庭共享的移動溫度

The new Carnival內裝採用 12.3吋多媒體影音觸控螢幕，結合環景式數位座艙，營造尊榮大器的視覺感受。後座配置 第二排人體工學獨立座椅，擁有一鍵開啟的加熱與通風功能，無論四季皆能享受最舒適的乘坐體驗。雙景電動天窗讓自然光灑入車艙，旅途中伴隨爸媽與孩子的笑聲，彷彿頭等艙般輕鬆自在。

正如Kia所詮釋的品牌精神：「出發，不只是移動，更是共享的溫度。」 這趟旅程，不必登機，也能啟程。

圖／Kia Taiwan 提供
圖／Kia Taiwan 提供

限時尊榮購車禮遇，輕鬆入主豪華休旅

即日起至 8月22日，入主The new Carnival即可享受：
•100萬元0利率方案
•五年不限里程原廠保固
•總價值逾5萬元前瞻配件組：
oSmith Vega隔熱紙
o雙鏡頭行車紀錄器
oLED後廂尾門燈組
o3D卡固立體後廂防汙墊

圖／Kia Taiwan 提供
圖／Kia Taiwan 提供

「Kia啟程新競界」夏季活動同步開跑

試乘或購車The new Carnival，還能參加總獎項價值逾200萬元的 「Kia啟程新競界」 活動：
•試乘抽：PlayStation®5 Pro（總價值24,280元）
•購車抽：新加坡方程式大獎賽雙人遊（總價值逾150,000元）

了解更多詳情：https://www.kiatw.com/2025_Summer_SP/

圖／Kia Taiwan 提供
圖／Kia Taiwan 提供

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