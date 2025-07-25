接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番茄、苦瓜等瓜果類也漲5成，其中以芫荽（香菜）拍賣價一度飆漲到每斤600元最高，嚇得婆婆媽媽買不下手，部分小吃暫停供應香菜，嘉市知名小伍妹麻辣涼麵店販售香菜水餃，因高價缺貨暫時無法交貨給訂購客戶。

去年8月凱米颱風災後，香菜也飆漲每斤破600元，隔近1年風災，香菜價格再度飆漲，日前台北果菜市場拍賣行情，香菜上價每斤660 元，中價475元，下價145元；今天台北果菜市場香菜拍賣價略回跌，上價575元、中價465元、下價245元。

嘉市傳統市場許多菜攤架上看不到香菜，有賣香菜的菜販1包內裝1至2枝賣40 元，風災前一把才30、40元。菜販說，香菜夏季產量不多，遇到颱風影響採收，批發價不斷飆漲，零售每斤600元，看漲不跌，到貨量不多。

東市場商圈空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合年輕人速食便利趨勢，創「涼麵搖搖杯」受歡迎，還推出香菜水餃。許秦蓉說，颱風災後，香菜驚驚漲，持續飆漲中，風災前香菜水餃每個賣5元，1包賣110元，以目前香菜的高價，每賣1個香菜水餃賠3個，預購訂單延後，韭菜水餃、玉米水餃、韓式泡菜水餃現貨供應。

農糧署說，丹娜絲颱風，風雨主要集中在彰化以南地區，對高冷地區甘藍與北部設施栽培蔬菜影響相對較輕微，目前桃園地區短期葉菜類、高冷地甘藍，以及芽菜類、根莖類、菇類等蔬菜皆可維持正常供應，加上本年冬季甘藍盛產庫存充裕，且國際航運正常，蔬菜持續進口補充國內需求。 嘉市知名小伍妹麻辣涼麵店販售香菜水餃，因高價缺貨暫時無法交貨給訂購客戶。記者魯永明／攝影 丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，高麗菜價緩步上漲。 記者魯永明／攝影

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