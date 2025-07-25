快訊

726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請

泰柬邊境衝突25日再傳交火！ 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

生日、求婚...為何有儀式感的飯局 台灣都愛以牛排為主

聽新聞
0:00 / 0:00

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
接連颱風蔬菜產區受災菜價上漲香菜飆漲最高。記者魯永明／攝影
接連颱風蔬菜產區受災菜價上漲香菜飆漲最高。記者魯永明／攝影

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番茄、苦瓜等瓜果類也漲5成，其中以芫荽（香菜）拍賣價一度飆漲到每斤600元最高，嚇得婆婆媽媽買不下手，部分小吃暫停供應香菜，嘉市知名小伍妹麻辣涼麵店販售香菜水餃，因高價缺貨暫時無法交貨給訂購客戶。

去年8月凱米颱風災後，香菜也飆漲每斤破600元，隔近1年風災，香菜價格再度飆漲，日前台北果菜市場拍賣行情，香菜上價每斤660 元，中價475元，下價145元；今天台北果菜市場香菜拍賣價略回跌，上價575元、中價465元、下價245元。

嘉市傳統市場許多菜攤架上看不到香菜，有賣香菜的菜販1包內裝1至2枝賣40 元，風災前一把才30、40元。菜販說，香菜夏季產量不多，遇到颱風影響採收，批發價不斷飆漲，零售每斤600元，看漲不跌，到貨量不多。

東市場商圈空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合年輕人速食便利趨勢，創「涼麵搖搖杯」受歡迎，還推出香菜水餃。許秦蓉說，颱風災後，香菜驚驚漲，持續飆漲中，風災前香菜水餃每個賣5元，1包賣110元，以目前香菜的高價，每賣1個香菜水餃賠3個，預購訂單延後，韭菜水餃、玉米水餃、韓式泡菜水餃現貨供應。

農糧署說，丹娜絲颱風，風雨主要集中在彰化以南地區，對高冷地區甘藍與北部設施栽培蔬菜影響相對較輕微，目前桃園地區短期葉菜類、高冷地甘藍，以及芽菜類、根莖類、菇類等蔬菜皆可維持正常供應，加上本年冬季甘藍盛產庫存充裕，且國際航運正常，蔬菜持續進口補充國內需求。

嘉市知名小伍妹麻辣涼麵店販售香菜水餃，因高價缺貨暫時無法交貨給訂購客戶。記者魯永明／攝影
嘉市知名小伍妹麻辣涼麵店販售香菜水餃，因高價缺貨暫時無法交貨給訂購客戶。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，高麗菜價緩步上漲。 記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，高麗菜價緩步上漲。 記者魯永明／攝影

香菜 水餃 丹娜絲颱風

延伸閱讀

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

颱風外圍環流+地形效應 北台灣雨勢劇烈 入夜後往中南部擴展

今年首次3颱並存！范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部

范斯高颱風恐帶來強風大雨 新北市府籲避免前往山區及水域活動

相關新聞

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

貢寮海祭明登場 樂迷關注是否受天候影響 觀旅局長：目前照常

目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎，3颱共舞。昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流影...

颱風外圍環流+地形效應 北台灣雨勢劇烈 入夜後往中南部擴展

輕度颱風范斯高外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風外圍環流與地形效應，今天白天北...

3颱共存對台影響曝 周末低壓帶+西南風挾大雨 專家示警中南部

范斯高颱風外圍環流雲系影響，今天北部地區普遍有明顯陣雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，第7號颱風范斯高的環流中心目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。