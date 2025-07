Kia再奪國際大獎！The new Picanto獲選「2025年度最佳都會車」

Kia以「Movement that inspires移動‧啟發人心」為品牌精神,持續在全球市場展現強勢表現。甫於今年3月在台上市的輕奢精品掀背 The new Picanto,日前榮獲英國《Auto Express》2025新車大獎 「City Car of the Year年度最佳都會車」 殊榮,這款僅3.6公尺長的小型掀背車,已在全台吸引近8,000位車主入手,掀起一股都會小鋼炮風潮。

Kia獲得英國2025 Auto Express新車大獎(Auto Express New Car Awards 2025)肯定, Kia輕奢精品掀背The new Picanto,勇奪「2025年度最佳都會車(City Car of the Year 2025)」殊榮。 圖 / Kia Taiwan 提供

The new Picanto:潮設計 × 質奢華 × 智科技

《Auto Express》評審團對The new Picanto給予高度評價:「這台小型掀背車靈活、駕駛樂趣十足,不只在市區穿梭輕快,高速行駛依然沉穩,長途駕駛也舒適不疲勞。」

The new Picanto以三大DNA為核心——

•潮設計:Star Map LED星圖日行燈、Wide Tech貫穿式中央定位燈

•質奢華:可選配Luxe套件(方向盤加熱、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅)

•智科技:7具安全輔助氣囊、BCA盲區防撞、RCCA後方交通防撞系統

內裝搭載Supervision多彩科技儀表板、懸浮式8吋多媒體觸控系統,支援Apple Carplay™與Android Auto™。

The new Picanto內裝標配全面升級Supervision多彩科技儀表板,中控台上方的懸浮式8吋多媒體影音觸控系統,並支援Apple Carplay™與Android Auto™。 圖 / Kia Taiwan 提供

「Kia啟程新競界」夏季活動熱烈進行中

即日起至8月22日,只要到全台Kia展示中心試乘或訂購任一車款,即可參加週週抽獎活動,包括「PlayStation®5 Pro」及「新加坡F1大獎賽雙人遊」。

Kia以全車系五年不限里程保固及多重購車禮遇,邀請車迷一同感受「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌魅力。

