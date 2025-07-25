三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩

范斯高颱風、柯羅莎颱風、竹節草颱風三颱共舞，雖然皆靠近本島卻也都「技巧性」避開台灣，氣象專家林得恩今日在臉書指出「三颱鼎立，且都在臺灣附近；好在路徑都像天女散花般技巧性避開臺灣，發佈颱風海警的機會低」。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出明日（26），颱風將逐漸遠離，不過環境仍受大低壓帶影響，西半部地區白天仍有局部間歇性陣雨或雷雨發生機會；午後，則有局部短暫雷陣雨，山區降雨最為顯著。而東半部的花蓮（含）以北地區也有零星短暫陣雨或雷雨，降雨屬間歇性陣雨型態。

至於，溫度部份，北部地區為攝氏24至31度之間，中部地區攝氏25至32度，南部地區則為攝氏26至32度，東部及金門地區為攝氏26至31度，澎湖地區攝氏27至30度之間，馬祖地區維持在攝氏26至29度之間。

林得恩強調，雖然是無害三颱，但明日天氣仍不穩定。中央氣象署指出，輕度颱風范斯高今天凌晨2時的中心位置在那霸西北西方270公里的海面上（台北東北東方400公里的海面上），以每小時13公里速度，向西進行。即將減弱為熱帶性低氣壓，在東海南部附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

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