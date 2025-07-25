台中老翁頂烈日下田汗狂流 突昏倒竟是小中風

台中市一名70多歲老翁在田裡昏倒，送醫檢查輕微脫水，醫師發現他的右邊大腦動脈血流量不足，有阻塞的徵兆，研判未及時補水，血液黏稠度增加，暫時性大腦缺血是中風的前兆。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，神經內科主治醫師張峻誠表示，老翁被送到急診時，人已經清醒，醫護人員檢查血壓、脈搏、呼吸、體溫都正常，不過四肢無力。老翁自述，下午到田裡工作，流了很多的汗，突然間昏倒，等到有意識時，人已在被送往醫院的路上。

張峻誠表示，患者昏倒的原因有幾種可能，包括血糖太低、嚴重脫水、癲癇發作、中風、心臟等問題，老翁抽血檢查，血液中的氨升高，一度昏迷，肝臟缺氧。因癲癇發作時無法呼吸也有可能缺氧，為了確認有沒有癲癇發作，進一步檢查，結果顯示腦波沒有放電，也沒有心律不整，暫時排除癲癇的可能，診斷為暫時性大腦缺血。

張峻誠指出，老翁做核磁共振詳細檢查，發現血管狀態不好，腦部疑似之前中風過，而且右中大腦動脈有阻塞的現象，明顯流血量不足，屬於中風的前兆。

他推斷老翁在田裡工作時，大量脫水，血液濃稠度提高造成暫時性大腦缺血，補充水分後才甦醒，事後給予預防中風的藥物，預防血管阻塞。

張峻誠說，暫時性腦缺血與中風相似，通常24小時內恢復正常。夏天容易流汗、導致水分過度流失，讓血液變得黏稠而堵塞血管，雖然暫時性腦缺血，不會對腦部造成永久性的傷害，卻是中風的前兆，更是危險因子，發作愈頻繁，日後發生永久性嚴重的中風機率愈高。

張峻誠表示，暫時性腦缺血症狀包括突然臉、手腳感到無力或麻木、突然視力改變、說不出話、身體難以平衡等，有三高、心血管疾病的人是高危險群，雖然是暫時性、很快便恢復，但要提高警覺，如果中風症狀拖延很久沒恢復，又沒有及時到醫院就醫把握3小時內黃金搶救期，恐怕就會留下後遺症。

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