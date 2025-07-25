3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，范斯高颱風抵達台灣東北方外海，強度逐漸減弱中，預計24小時內減弱為熱帶性低氣壓。

而竹節草颱風位於菲律賓呂宋島西方近岸，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風中心即將擦過或繞過陸地，進入巴士海峽後加速朝東北進行，因環境不利發展，同樣逐漸減弱。󠀠

至於柯羅莎颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於關島西方海域，將朝北北東或東北移動，跟台灣無關，對日本陸地也無影響。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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