貢寮海祭明登場 樂迷關注是否受天候影響 觀旅局長：目前照常
目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎，3颱共舞。昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流影響，北部雨勢明顯，明天除了是罷免投票日，新北盛事貢寮海祭也是明天登場，新北觀旅局長楊宗珉說，正密切留意颱風動向，目前活動照常。
2025新北市河海音樂季貢寮場26日、27日在福隆海水浴場沙灘登場，這場夏季具代表性的音樂盛典，以原創音樂為核心，結合獨立樂團競賽、星級卡司演出與海邊風格市集，邀樂迷在音樂與海風中共度沸騰的夏日周末。
明天舉行海洋獨立音樂大賞10強決賽，來自全台的創作樂團將同台競演，角逐今年度「海洋大賞」最高榮耀。活動期間邀請3組具代表性的音樂團體演出，包含以迷幻電子舞曲為基底的雨國 Kingdom of Rain、融合台灣龐克與在地情感的餵飽豬，以及金曲獎最佳樂團、台語重金屬代表血肉果汁機。
第2天演出卡司包含情緒搖滾的宋德鶴、第一次來台演出的韓國團體12BH、新世代療癒創作雙人組合的南西肯恩、風格鮮明的電氣搖滾樂團Hello Nico、人氣樂團老王樂隊與2019年獲得評審團大獎的老破麻O.S.D，壓軸登場是流行創作音樂人氣代表GX，「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治在巡迴演唱會後首次合體。
除音樂演出，現場規畫風格品牌攤位與精選美食市集，聚集人氣小吃、美食料理，民眾在享受音樂時，也能品味夏日風味與在地特色。
新北市交通局提醒，活動會場周邊台2線實施禁止臨時停車交通管制，建議民眾搭乘火車或公車前往，降低尋找停車位困擾。台鐵在活動期間將增加停靠福隆站的列車班次，民眾也可規畫一整天的遊程，搭乘177瑞芳觀光公車輕鬆暢遊東北角經典景點，包括海科館、深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞、黃金瀑布、黃金博物館及九份老街等，再轉搭火車或856、791公車到貢寮參加音樂祭。
交通局表示，今年度貢寮海洋音樂祭未提供接駁車，會場周邊台2線、福隆街及龍門街於活動期間實施路邊禁止臨時停車，並規畫龍門運動公園及東興街106巷單側等小型車停車地點及福隆國小前方人行道供機車停放，自行駕車的遊客要依導引牌面指示停放車輛，勿違規停車。
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言