貢寮海祭明登場 樂迷關注是否受天候影響 觀旅局長：目前照常

目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎，3颱共舞。昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流影響，北部雨勢明顯，明天除了是罷免投票日，新北盛事貢寮海祭也是明天登場，新北觀旅局長楊宗珉說，正密切留意颱風動向，目前活動照常。

2025新北市河海音樂季貢寮場26日、27日在福隆海水浴場沙灘登場，這場夏季具代表性的音樂盛典，以原創音樂為核心，結合獨立樂團競賽、星級卡司演出與海邊風格市集，邀樂迷在音樂與海風中共度沸騰的夏日周末。

明天舉行海洋獨立音樂大賞10強決賽，來自全台的創作樂團將同台競演，角逐今年度「海洋大賞」最高榮耀。活動期間邀請3組具代表性的音樂團體演出，包含以迷幻電子舞曲為基底的雨國 Kingdom of Rain、融合台灣龐克與在地情感的餵飽豬，以及金曲獎最佳樂團、台語重金屬代表血肉果汁機。

第2天演出卡司包含情緒搖滾的宋德鶴、第一次來台演出的韓國團體12BH、新世代療癒創作雙人組合的南西肯恩、風格鮮明的電氣搖滾樂團Hello Nico、人氣樂團老王樂隊與2019年獲得評審團大獎的老破麻O.S.D，壓軸登場是流行創作音樂人氣代表GX，「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治在巡迴演唱會後首次合體。

除音樂演出，現場規畫風格品牌攤位與精選美食市集，聚集人氣小吃、美食料理，民眾在享受音樂時，也能品味夏日風味與在地特色。

新北市交通局提醒，活動會場周邊台2線實施禁止臨時停車交通管制，建議民眾搭乘火車或公車前往，降低尋找停車位困擾。台鐵在活動期間將增加停靠福隆站的列車班次，民眾也可規畫一整天的遊程，搭乘177瑞芳觀光公車輕鬆暢遊東北角經典景點，包括海科館、深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞、黃金瀑布、黃金博物館及九份老街等，再轉搭火車或856、791公車到貢寮參加音樂祭。

交通局表示，今年度貢寮海洋音樂祭未提供接駁車，會場周邊台2線、福隆街及龍門街於活動期間實施路邊禁止臨時停車，並規畫龍門運動公園及東興街106巷單側等小型車停車地點及福隆國小前方人行道供機車停放，自行駕車的遊客要依導引牌面指示停放車輛，勿違規停車。

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