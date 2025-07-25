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3颱共存對台影響曝 周末低壓帶+西南風挾大雨 專家示警中南部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
范斯高颱風外圍環流雲系仍會持續影響，不只北部地區，歐宗學表示，降雨可能再往南延伸到台中北側至山區一帶。其他地區上午天氣大致穩定，但午後仍可能有熱對流雲系發展帶來局部雷陣雨，各地留意局部較大雨勢。本報資料照片
范斯高颱風外圍環流雲系仍會持續影響，不只北部地區，歐宗學表示，降雨可能再往南延伸到台中北側至山區一帶。其他地區上午天氣大致穩定，但午後仍可能有熱對流雲系發展帶來局部雷陣雨，各地留意局部較大雨勢。本報資料照片

范斯高颱風外圍環流雲系影響，今天北部地區普遍有明顯陣雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，第7號颱風范斯高的環流中心目前位在台灣東北方約300公里處，大氣環境不利其發展，已經出現高低層分離的狀況，因此預估強度會逐漸減弱，今天就有機會降為熱帶性低氣壓。

但范斯高颱風外圍環流雲系仍會持續影響，不只北部地區，歐宗學表示，降雨可能再往南延伸到台中北側至山區一帶。其他地區上午天氣大致穩定，但午後仍可能有熱對流雲系發展帶來局部雷陣雨，各地留意局部較大雨勢。

至於第8號颱風竹節草，目前仍在菲律賓呂宋島近海，歐宗學表示，預估會往東北方向移動，周末期間來到台灣東方海面時，也將減弱並降為熱帶性低氣壓，對台灣天氣則沒有明顯的直接影響。

第9號颱風柯羅莎則是在遙遠的東南方海面，歐宗學表示，預報會持續往北朝日本南方海面移動，不會接近台灣，因此也沒有天氣上的影響。

周末期間雖然周邊的颱風系統都已經減弱，歐宗學表示，但會併入大低壓帶中，台灣還是會受到低壓帶影響，配合西南風持續供應水氣，預估各地天氣仍然不太穩定，西半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區則是要留意午後雷陣雨影響，從目前的預報資料上來看，都會有較大雨勢機會，因此還是要注意天氣變化，特別是中南部地區較容易受影響。

歐宗學表示，從後續預報來看，這樣子低壓帶籠罩及西南風影響的環境，會持續相當長一段時間，至少會延續到8月上旬，因此對於中南部地區來說，從明天開始就會進入一段長時間的不穩定天氣期間，容易有突然的驟雨影響。

而後續在洋面上也還是會有新生的熱帶擾動發展機會，但歐宗學表示，目前的資料來看，在范斯高及竹節草以後，暫時沒有可能接近台灣帶來威脅或較大影響的系統。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風

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