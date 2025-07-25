2025上半年十大暢銷書 你讀了幾本？

閱讀是與自己對話的方式

當焦慮成為日常、科技加速變動、人際變得脆弱，有些書籍像是一道光、一面鏡，照見我們內心的提問，也提供理解世界的角度。有哪些作品在2025年上半年，悄悄走進眾多讀者的生活，也在網路世界引起熱烈共鳴？

本次排行榜綜整以下資料：文化內容策進院彙整之2025年第一季出版通路銷售數據，誠品書店與博客來2025上半年中文暢銷榜。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，結合實體通路銷售表現與網路聲量回饋，雙重指標選出「2025上半年十大人氣暢銷書」。

No.10 《世界上最透明的故事》

誠品提供

「絕對不可能猜到的結局，閱畢後你的世界將徹底透明。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

推理作家宮內彰吾過世後，一份神秘的遺作手稿下落不明。主角作為其私生子，與編輯展開追查，不僅揭開父親的愛與謊言，也逐步看見自己與世界的「透明裂縫」。這本小說設計了「只有紙本才能呈現」的閱讀巧思，書中某些關鍵情節，必須靠翻頁順序、排版細節才能解開謎底，是一場無法電子化的閱讀體驗。

熱賣之外，這本書也在網路上掀起話題旋風。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查此書在近一年討論中，「紙本書、謎底、好書」為出現頻率最高的關鍵字，凸顯書籍的實體設計與話題性。不少讀者表示「真相揭曉那一刻全身起雞皮疙瘩」、「感動到眼眶泛淚是真的」，也有人說「太佩服翻譯和責任編輯，能完成這樣的機關設計」。另有讀者提醒：「不要用一般懸疑小說的角度來看這本書，不然可能會失望」，指出本書更著重在閱讀過程與形式設計，而非情節本身。

排行榜成績

《世界上最透明的故事》掀起閱讀熱潮，勇奪誠品書店上半年中文暢銷總榜第一名。根據文策院統計，也入列2025年第一季跨五個以上通路的暢銷書目，更早在2024年第四季便已登上多達五個通路的暢銷榜單，在電子書盛行的時代，成功以紙本推理之姿，締造討論與銷售雙高峰。

No.9 《特殊傳說Ⅲ vol.10》

「我很高興，能夠遇到你。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

台灣輕小說人氣作家護玄筆下的奇幻青春傳說進入最終章！《特殊傳說Ⅲ》延續磅礡世界觀，褚冥漾一行人捲入時空夾縫與靈魂交錯的危機，並迎來與米納斯命運交織的重大轉折。在角色們與命運對抗的冒險旅程中，也寫下讀者陪伴十餘年的青春記憶。

熱血故事迎來最終章，讀者關注度持續升溫。「完結」成為此書近一年最常被提及的關鍵字，顯示系列最終章的劇情走向與角色命運備受矚目。讀者紛紛留言表示「從高中追到現在，故事又熱血又有笑點，角色魅力爆棚」、「這一集收了不少伏筆，好棒」、「拜託不要草草收尾，不管寫幾本我都會買單」。也有粉絲感性回應「這本我從小看到大，還有兩打伏筆沒解，超期待接下來的發展」，足見此系列在書迷心中早已是青春與熱血的共同記憶。

排行榜成績

根據文策院統計，系列作《特殊傳說Ⅲ vol.10》為2025年第一季橫跨五大通路的暢銷書目之一，並於博客來2025上半年新書榜中躍升至第八名，展現系列熱度持續延燒的魅力。

No.8 《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》

博客來提供

「沒有黃仁勳，AI的發展將延遲十年。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

黃仁勳親自授權採訪的傳記，從矽谷一間連鎖餐廳創立NVIDIA，到放手押注 AI、讓輝達站上晶片王座，他是用行動改寫科技版圖的狠角色。書中細細描繪他的遠見、膽識與強悍風格，像是該豪賭就豪賭，該認錯就快刀斬亂麻，對團隊更是挺到底。想理解AI如何顛覆世界？也想搞懂這位「穿皮衣的教父」為何讓全球都著迷？這本書，就是你讀懂AI未來與黃仁勳思維的關鍵一站。

此書既是傳記，也是商業戰略教材，引起兩種讀者不同期待。「自傳、輝達、故事」為近一年的熱門關鍵字，反映讀者對人物背景與企業發展的高度關注。有人認為「作者非常中立，翻譯流暢，能理解難懂的科技名詞」，也稱讚「想了解黃仁勳與企業間的關聯，這本真的必讀」。但也有聲音指出，「與黃仁勳本人無關的篇幅太多」。討論雖有分歧，但這本書仍是認識晶片產業與AI發展的入門選擇。

排行榜成績

在2025年延續高人氣，不僅入選文策院統計的第一季跨五個以上通路之暢銷書目，同時也榮登博客來2025上半年新書暢銷榜第五名、誠品書店上半年中文新書榜第四名，成為科技與傳記類作品中的話題焦點。

No.7 《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》

「所謂的自由，就是被別人討厭。有人討厭你，正是你行使自由、依照自己的生活方針過日子的標記。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

這本書以青年與哲學家對談的形式，深入淺出地介紹「心理學三巨頭」之一阿德勒的思想。從自卑感、人際關係到幸福的定義，書中一一挑戰我們對「改變」的固有看法，引導讀者理解：人生的問題，往往不是來自他人，而是來自我們對世界的選擇性解讀。

當代人面對關係焦慮與自我懷疑時，許多讀者選擇從這本書開始。近一年熱門關鍵字包括「阿德勒、心理學、焦慮」，有讀者認為是「心理學派的入門書，輕鬆易懂」，也分享「課題分離幫助我解開許多煩惱」。書中的對話體設計降低說教感，有人指出「哲學家與年輕人辯證過程很有共鳴，能激發內在改變」。也有意見提醒，內容屬入門層次，「能依樣畫葫蘆，但不見得理解背後原理」。

排行榜成績

根據文策院統計，《被討厭的勇氣》為2025年第一季跨五個以上通路的暢銷書目，出版超過十年依然維持高人氣，展現其跨時代的心理學影響力。

No.6 《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》

「焦慮是我見識過的最嚴格與最好的精神導師。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

這是瑞典知名經濟學家比約恩最後一本書，也是他從森林寺院修行17年後，帶回現代社會的智慧結晶。他以溫柔平實的語氣，傳遞「我可能錯了」這句看似簡單卻足以鬆動人生執念的箴言，引導讀者放下焦慮、自我懷疑與控制慾，活出更自由與平靜的自己。

「我可能錯了」一句鬆開執念的話，讓無數人在低潮中找到內在平靜。「平靜、修行」為近一年熱門關鍵字，顯示本書在焦慮世代中引發廣泛共鳴。有讀者認為「這五個字，是作者走過成功、孤獨、出家與絕症後，對人生最寬容的總結」，也有人說「當你快與人起衝突時，就用這句魔法箴言：我可能錯了」。不過也有聲音指出「身為亞洲女性，從小被灌輸『你應該錯了』，所以難以進入作者狀態」，展現不同文化背景下的閱讀差異。整體來看，這是一本能引發深層思考、也可能挑戰內在習以為常信念的靜心之書。

排行榜成績

根據文策院統計，此書為2025年第一季跨五個以上通路的暢銷書目，是心靈成長書單上的常勝軍。

No.5 《失控的焦慮世代》

博客來提供

「讓孩子的童年回到地球。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

社會心理學家海德特深入剖析Z世代的焦慮來源，指出智慧型手機與社群媒體正逐步侵蝕青少年的心理健康。本書結合數據與實證，追蹤童年從「遊戲與探索」被重塑為「螢幕與追蹤」的過程，揭示焦慮、自傷、自殺比率飆升背後的數位成癮警訊。直指問題核心，也給出政府、學校、科技業與家庭可行的因應方案，是一部令人警醒的時代診斷書。

這本書在網路上也引發了高度共鳴與討論，「注意力、3C、成癮」是近一年關於《失控的焦慮世代》的熱門關鍵字，凸顯讀者對數位干擾與心理健康議題的關注。不少讀者直言，「我們以為在滑手機，其實是被手機操控」，也有家長提醒，「在AI時代來臨前，這本書該是每位父母的必修課」。這不只是一本書，更像一記當頭棒喝，敲醒被數位科技悄悄擺布的我們。

排行榜成績

在2025年持續掀起話題熱潮，強勢登上博客來2025上半年新書暢銷榜第2名，以及誠品書店上半年中文新書榜第7名，成為心理與教育類書籍中的焦點選書。

No.4 《長期買進：財金教授周冠男的42堂自制力投資課》

「靠投資退休，永遠不嫌晚，最好的時間點就是：『馬上開始』！」

書本魅力Ｘ網路共鳴

深耕行為財務領域多年的周冠男教授，提出「定期定額買進大盤ETF」的可行策略，即便本金不多也能長期穩健累積財富。本書分42堂深入解讀選擇心理偏誤與避坑法，是理財新手與老手都合適的指南。

「投資沒有奇蹟，只有累積。」對於想靠長期投資慢慢變有錢的你，這本書正是實用指南。「複利、ETF、退休」為近一年與本書相關討論中的熱門關鍵字，顯示大眾對長線投資與財務穩健規劃的高度關注。不少讀者認為這是「非常適合台灣投資人」的入門書，強調定期定額、長期持有雖然不刺激，卻是「慢慢變有錢」的關鍵心法。有網友表示：「也許長期持有不是一般人喜歡的方式，但對我來說很棒」，更有讀者指出相較其他類似書籍，「這本更貼近本國人的投資心態」。

排行榜成績

根據文策院統計，《長期買進》入選2025年第一季跨五個以上通路的暢銷書目，憑藉實用性與可操作性，在理財書市場中穩坐話題焦點。

No.3 《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課 3》

「太多人活得太費力，我想為大家、包括我自己，找到比較省力、又能活得更舒服、也更滿足的方法。所以我寫了這本書。 」

書本魅力Ｘ網路共鳴

蔡康永以「陽光、微風、水滴」比喻情商的三層面，繼前兩部作品後，這本第三部專注於「水滴」的概念。真正的成長來自一點一滴的改變。本書溫柔提醒：不是一步登天，而是一步一腳印，說的是對自己和解與自在相處的方法。

系列三部曲最終篇上架後，吸引不少關注「情緒與自我認知」的讀者參與討論。觀察近一年關於此書的網路聲量，「療癒、情商、勵志」是最常被提及的三大關鍵字，反映出本書在讀者心中不只是成長書，更是一種自我整理的陪伴感。有網友分享：「內容雖平淡，卻因貼近真實人生而格外有共鳴」，也有人表示這本書讓他重新理解情商的意義：「不是對外的圓融，而是對內的理解與接納」。面對生活中的委屈與掙扎，蔡康永不鼓吹一昧正面思考，而是誠實面對人性的脆弱，提供一套不強迫、不焦慮的自我整理法，對讀者而言，是溫柔但實用的情緒鬆綁。

排行榜成績

2025誠品書店上半年中文暢銷總榜第二名，延續《蔡康永的情商課》系列的高人氣，完結篇同樣獲得廣大讀者共鳴與支持。

No.2 《張忠謀自傳全集（上下冊）》

博客來提供

「當我創辦一個半導體公司，當然要它長期繁榮，那只有一條路：『世界級』。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

張忠謀以親筆書寫，從戰亂童年、哈佛與MIT的學習歷程，到美國德州儀器公司時代的風光與迷惘，再到創辦台積電的壯闊實錄，細膩描繪出科技巨擘不為人知的抉擇與孤獨。這不僅是一部企業家的心路紀錄，也是一部關於「如何思考、如何判斷」的現代經典。

除了書市表現亮眼，網路聲量也顯示出張忠謀自傳的持續熱度。調查此書在近一年討論中，「張淑芬、德儀、半導體」為出現頻率最高的關鍵字，顯示讀者不只關注張忠謀的產業成就，也對他個人生活與人生選擇深感好奇。

不少讀者指出：「文字輕描淡寫卻意涵深遠」、「張忠謀的文筆很好，能把科技與人生都寫得引人入勝」，也有人說：「和他共築台積電的歷程與選擇，都讓人重新思考自己的職涯與人生觀」。這本自傳上下冊由張忠謀親自書寫，不只是半導體歷史的親身記錄，也是一段真誠又睿智的生命回望。

排行榜成績

根據文策院統計，此書為2025年第一季跨五個以上通路之暢銷書目，同時也榮登誠品書店2025上半年中文暢銷總榜第四名，展現這位科技巨擘個人傳記的長銷實力與廣泛共鳴。

No.1 《我所看見的未來（完全版）》

誠品提供

「我期待這本書能成為一個契機，讓大家做好心理準備。」

書本魅力Ｘ網路共鳴

1999年出版的漫畫《我所看見的未來》因預言2011年東日本大地震而引發廣大關注。此次《完全版》不僅復刻原作，更首度公開作者竜樹諒珍貴的「夢日記」手稿。書中也揭露了對「未來大災難」的最新預言，指出「2025年7月5日上午」將可能是下一場巨大災難的時點。雖然7月5日已經過去，並未如預言中發生具體災難，但這本書所引發的關注並不僅止於事件的發生與否。對許多讀者而言，它更像是一種提醒：我們是否準備好面對突如其來的變化？又是否願意重新思考人與自然、與未知之間的關係？

在資訊爆炸與不確定頻發的時代，人們對「未來」總有說不清的好奇與焦慮。觀察近一年讀者對此書的相關討論，「海嘯、預知、防災」為熱門關鍵字，反映出人們對災難預警與自我準備的強烈關注。有讀者表示，「雖然只是預言，但畢竟人都對未來感到不安和好奇，只能做好準備，但期望不要真的有大災害。」也有讀者指出，「這不是恐嚇，而是提醒。信與不信各自判斷，多一分警覺無妨。」另有人提到作者「應該有在長期紀錄並關注自己身心狀況，才能夠及時記錄下夢境的內容」。不論是否相信夢境中的預言，這本書帶來的更多是對「萬一」的反思，以及面對不可知的勇氣。

排行榜成績

根據文策院統計，《我所看見的未來（完全版）》為2025年第一季跨五個以上通路的暢銷書目，並在誠品書店2025上半年中文暢銷總榜中名列第五。隨著作者公開「2025年7月災難預言」引發熱議，加上「老高與小茉」等知名YouTuber推薦，帶動讀者搶購與二手市場討論熱潮，讓這本絕版重出的作品在多方話題交會下，再次登上年度注目書單。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年7月16日至2025年7月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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