北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51公里不等，仍然很塞、逐漸消化中，請用路人提早避開、已塞在其中則耐心駕駛。
首先北向泰山轉接道入口於6時34分發生2輛小客車事故，接著7時左右33.7公里過高公局外側車道又有4輛小客車發生事故，後方回堵至林口，車速僅剩10至30公里，然後7時38分39.5公里過林口A交流道的中內車道，再發生客運車和3輛小客車事故，占用內側2線車道。
導致從桃園往北一路塞到五股，時速一度只剩17到44公里不等，目前路況均已排除，塞車還在消化當中。五股轉接道至台北路段、新北市區道路的五股區新五路要上五股交流道也很塞，警方呼籲用路人耐心排隊小心駕駛。
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出門吃飯的儀式感，對台灣西餐客人來說可能是一客以牛排為主，從前菜吃到甜點，生日還會有人出來替你唱生日快樂歌的歡愉；對新派中菜館來說可能是打頭陣一套名為七巧或九宮，盡展廚藝的各色涼菜。
吃飯跟儀式從不可分，不要以為只有客人需要儀式感，主廚更需要儀式感。聯合報數位版告訴你，台灣這6、70年來，凡生日、求婚、慶祝等「需要滿滿儀式感」的飲宴，為何都必須到餐廳點一客以牛排為主菜的西式套餐？
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