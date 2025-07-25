范斯高受到1影響強度明顯減弱 吳聖宇：午後可能降熱低

范斯高颱風即將減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，范斯高颱風低層中心已經脫離在深對流雲團之外的系統，受到強垂直風切的影響，范斯高颱風如預期強度明顯減弱，大概今天午後就可能被降為熱帶性低氣壓。

吳聖宇說，但是它寬廣的環流仍將為台灣帶來降雨，今天白天為偏北到西北風，台中以北到宜蘭地區為迎風面，有局部較大雨勢機會，晚間起到周末兩天則是轉為西南風影響，台中以南地區要注意較大雨勢，後續西南風可能要一直影響到下周，中南部地區可能會有一段容易降雨的時期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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