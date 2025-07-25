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范斯高將降級熱低 賈新興：8月底前環境暫時休息 不利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋地區有3個颱風。圖／取自賈新興臉書
目前太平洋地區有3個颱風。圖／取自賈新興臉書

未來10天台灣位於大低壓帶中，天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天及周日西半部天氣不穩定，午後各地西北雨。下周一至8月8日受低壓帶偏強西南風影響，苗栗以南易有局部較大雨勢，各地午後雷陣雨明顯。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，桃園至台南有局部陣雨，午後各地山區、台南以南及宜蘭有局部短暫陣雨。周日，西半部及北北基有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨，新竹以北有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周一至8月3日，受低壓帶偏強西南風影響，台中以南易有局部較大雨勢發生的機率。其中下周一至8月1日，西半部及北北基有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。8月2日至3日，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

至於颱風動態，賈新興表示，預估范斯高颱風今天傍晚後有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，竹節草颱風預估以影響呂宋島的機率較高，之後強度減弱。

賈新興表示，短期氣候預測趨勢顯示，8月8日前台灣南部降雨偏多，之後至8月31日止，台灣降雨明顯偏少。有利颱風生成環境預估，環境暫時休息不利颱風生成，8月底環境再次有利颱風生成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

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