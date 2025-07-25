范斯高颱風低層環流清晰 鄭明典：中心附近不見強對流

第7號颱風范斯高外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，輕度颱風范斯高低層環流很清晰，但中心附近不見強對流。這種低層環流和強對流區分開來的現象，氣象上稱「高-低層分離」狀態。

中央氣象署說，輕度颱風范斯高今天凌晨2時的中心位置在那霸西北西方270公里的海面上（台北東北東方400公里的海面上），以每小時13公里速度，向西進行。即將減弱為熱帶性低氣壓，在東海南部附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

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