陸預測颱風「竹節草」今午後趨向台灣以東洋面逐漸減弱

根據大陸中央氣象25日6時發布的颱風預警，今年第八號颱風「竹節草」已於昨日晚間10時40分前後在菲律賓西北部的阿格諾沿海登陸，今日5時其中心位於菲律賓費爾南多近海海面上。

預計，「竹節草」即將在菲律賓西北部沿海再次登陸，然後以每小時45公里左右的速度向北偏東方向快速移動，今天午後進入巴士海峽並趨向台灣以東洋面，強度逐漸減弱。

今年第七號颱風「范斯高」的中心今日5時位於浙閩交界東偏南方約385公里的東海南部海面上。預計，范斯高將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，並向浙江南部到福建北部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。

受「范斯高」和「竹節草」的共同影響，預計25日8時至26日8時，東海大部、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東部和南部、杭州灣、江蘇南部沿海、浙江沿海、福建沿海、台灣島沿海將有6～8級、陣風9～10級大風。

另，今年第九號颱風「羅莎」（台灣稱「柯羅莎」）的中心今日5時位於關島塞班西北方向約290公里，預計將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，強度變化不大，對中國近海海域無影響。

針對今年首度出現「三颱共舞」，中國天氣網氣象分析師林楠指出，這種情況主要受副熱帶高壓位置、季風氣流、海溫等方面的因素影響。7月5日以來，副熱帶高壓持續偏強偏北，其南側熱帶輻合帶對流活躍，給颱風生成提供了有利的初始發展空間。

同時，近期西北太平洋和南海的海溫普遍達到28℃以上，為颱風的發展提供了充足能量，還有季風氣流充沛的水汽條件加持，而且海面上垂直風切變較5、6月更小，不易吹散颱風，這些因素都導致近期颱風「紮堆出現」。 今年第八號颱風「竹節草」今天午後進入巴士海峽並趨向台灣以東洋面。(圖／取自大陸中央氣象台官網)

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