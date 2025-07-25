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今年首次3颱並存！范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部

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今年首次3颱並存！范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎。圖／取自中央氣象署網站

目前太平洋地區有3個颱風，分別為輕度颱風范斯高、輕颱竹節草、輕颱柯羅莎。「3颱共舞」，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，不過，柯羅莎颱風未來向北移動，距離台灣很遠，後期可能也不會接近日本，除非是前往鄰近海面的作業船隻，否則影響不大。

氣象署表示，昨晚至今天清晨受到范斯高颱風外圍環流的影響，西半部及東北部地區容易下大雨，尤其北部雨勢明顯，可能有短延時豪雨。花東以多雲為主，午後有短暫陣雨。馬祖今天下半天至明天離颱風或熱帶性低氣壓比較近，也會有較大雨勢。澎湖、金門也有短暫陣雨。

周末台灣處在低壓帶環境中，氣象署表示，西半部及離島仍有短暫雷陣雨、東半部也有午後雷陣雨，尤其明天西南風迎風面的中南部雨勢較大。

雖然范斯高颱風即將減弱為熱帶性低氣壓，氣象署表示，但它離台灣很近，所以沿海、離島的風力偏強，浪也比較大，前往海邊活動要注意安全，並留意颱風或低壓的最新發展。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，關島附近的熱帶低氣壓昨天中午升格為第9號颱風柯羅莎，完成今年第一次3颱並列的情況。雖然有3個颱風，但是看起來都沒有直接威脅台灣的機會。要注意的是范斯高颱風外圍環流降雨，以及後續合併竹節草颱風殘餘低壓後的大範圍低氣壓引進的西南風降雨，今天到周末期間應該會有局部較大雨勢發生機會。

今明兩天注意大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海上的3颱都不會來台灣，但今明兩天，受范斯高颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現，即便不是颱風，還是要多注意可能的強降雨。

根據氣象署的降雨預報，雨勢大致有兩段。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天至今天一路減弱的范斯高颱風靠近，北部、宜蘭，直迎外圍環流第一線，會有相當大的雨勢。至於中南部，仍然以午後雷陣雨為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天預計颱風已經減弱，接近消散，台灣上空逐漸轉為偏南風。北部早上仍有陣雨，但會逐漸緩和，最快中午過後雨勢漸止。但這時輪到中南部變成迎風面，加上水氣很多，很可能會陣雨一整天，而且雨勢可能不小。初步研判，周日天氣會回到典型夏季天氣，但水氣仍多，仍有午後雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 氣象署

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