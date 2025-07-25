范斯高、竹節草有藤原效應 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
范斯高颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日范斯高颱風、竹節草颱風外圍與季風環流影響，中部以北有雨，伴隨較大雨勢及強陣風，南部亦有局部陣雨或雷雨機率。今天北部24至29度、中部24至33度、南部25至35度、東部22至34度。
下周一至下周四仍受季風環流影響，大氣不穩定，他說，為中南部多雨型態，有局部陣雨成雷雨，其中並有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。
吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱范斯高在琉球西方，朝北部海面前進，結構很鬆散。另一輕颱竹節草朝東北前進，將通過呂宋島、逐漸減弱；雙颱皆受到季風環流導引，兩者間也有一些藤原效應（雙颱共舞），而呈現逆時鐘互繞的路徑，但兩者皆隨時有可能減弱為熱帶低壓。
他說，歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬，輕颱柯羅莎在關島北方海面，持續增強中，系集模擬路徑主要偏北而行，不參與共舞，對台無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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