台中以北及宜蘭大雨特報 未來1周台灣困在大低壓帶內持續雨炸

目前太平洋地區有3個颱風。中央氣象署說，輕度颱風范斯高今天凌晨2時的中心位置在那霸西北西方270公里的海面上（台北東北東方400公里的海面上），以每小時13公里速度，向西進行。即將減弱為熱帶性低氣壓，在東海南部附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

輕度颱風竹節草今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉北北西方260公里之處（鵝鑾鼻南方590公里之處），以每小時32轉39公里速度，向東北轉北北東進行，在巴士海峽南方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

輕度颱風柯羅莎今天凌晨2時的中心位置在關島北北西方370公里的海面上（鵝鑾鼻東方2440公里的海面上），以每小時12公里速度，向東北轉北北東進行。

昨晚到今天范斯高颱風逐漸接近台灣北部外海，中央氣象署說，受颱風外圍雲系影響，迎風面的北部地區有廣泛且持續的陣雨或雷雨，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，宜蘭地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

范斯高颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

隨著颱風通過台灣北方，環境風場由偏北風轉為偏西風至西南風，中南部地區及澎湖、金門、馬祖雨勢將愈趨明顯，並有局部大雨發生的機率，花東地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，外出記得攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天北台灣雲多有雨，高溫為29至32度，其他地區降雨較晚開始，高溫約33至34度，沒下雨時感受悶熱，早晚低溫普遍為25至27度。澎湖多雲短暫陣雨，氣溫27至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至33度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度。

明天清晨颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，北部地區有陣雨或雷雨，宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲。

明天白天起至下周四受大低壓帶影響，風向轉為西南風，天氣仍不穩定，明天、周日西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中，明天中南部地區有局部大雨發生的機率，下周一至下周四環境仍偏西南風，中南部地區持續有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

8月1日至3日西南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區水氣仍多，天氣亦不穩定。

明天、周日適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。 目前太平洋地區有3個颱風。圖／取自中央氣象署網站

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