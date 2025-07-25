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消基會調查 國內近6成旅宿需付費買備品
台灣元旦起，旅宿業不得再提供一次性備品，不過根據消基會調查一七二家旅館飯店，發現有五成八業者需付費購買備品，最貴者高達六八○元，僅二成一業者提供櫃台取用措施。消基會認為，業者對於一次性備品的收費之高，可能引起消費者的質疑與影響滿意度。
消基會一月以電話調查方式，電訪觀光署核可的一七二家合法旅宿業者，星級從五星級到一星級不等。調查發現，有兩家飯店主動提供備品、卅七家在客人入住時，若未攜帶牙刷等備品，可至櫃台索取；五家設定條件提供備品，如加入會員；三家索取備品時需在公益捐款箱內投錢，以支持公益。
此外，有一○一家需付費購買備品，其中販售價格最貴的是高雄洲際酒店，一套六八○元；有廿四家飯店全不提供，需自行外出購買。
消基會指出，不少消費者質疑飯店省下備品成本卻不見反映在房價，這樣的做法可能不友善與公平。
消基會表示，日本旅宿業者未主動提供牙刷等備品，卻會在櫃台提供備品，讓需要的房客索取。建議政府在推動環保政策同時，考慮調整相關規定。如鼓勵飯店在環保基礎上，在櫃台提供必要的備品。
環境部表示，本措施核心理念並非禁止提供，而是倡導不主動提供，業者還是可以依民眾需求提供備品。
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