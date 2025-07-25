一日遊成主流…去年國旅旅次創新高 住宿率僅26％

根據交通部調查，去年國人國內旅遊共計二點二二億旅次，創歷史新高，然而旅宿業卻是慘兮兮，國旅住宿僅○點六億人次，住宿率約二成六。對此，交通部觀光署長陳玉秀坦言，一日遊「輕旅行」成主流已衝擊旅宿經營。

旅宿業者認為，台灣交通便捷，導致國人沒有留宿理由，中央與地方應協力，發展獨具特色的大型活動，吸引國際客來台旅遊、參與活動盛事。

根據交通部一一三年「台灣旅遊調查報告」，粗估去年國旅共二點二二億旅次，較前年二點○六億旅次成長百分之七，亦較疫情前、二○一九年一點六九億旅次，成長三成。不過若以天數來看，絕大多數都屬於當日來回。去年當日來回約占七成五，不僅較前年七成一高，也比疫情前、二○一九年的六成六來得高出許多。

立委魯明哲指出，去年國旅住宿率僅百分之廿六，一日遊成趨勢，嚴重衝擊旅宿業者，交通部應該思考如何協助。

交通部長陳世凱表示，國旅雖總旅次增加，但存在淡旺季差異大、區域內旅行、當日來回等情況，直接衝擊到旅宿業經營。如何提供獨特體驗、發展多元深度主題旅遊、促進區域分流，並增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟，都是目前需努力的方向。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧表示，台灣交通便利、資訊發達，導致一日遊成趨勢，旅客沒有留宿理由，業者只能多想辦法吸引旅客留宿。

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