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千萬國際客又跳票？交長：今年有把握達900萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
受到美國關稅、日圓貶值磁吸效應等影響，今年上半年來台的國際旅客初估僅四百多萬人次。圖為桃機入境旅客。記者季相儒／攝影
受到美國關稅、日圓貶值磁吸效應等影響，今年上半年來台的國際旅客初估僅四百多萬人次。圖為桃機入境旅客。記者季相儒／攝影

觀光署去年千萬國際旅客目標跳票，儘管今年依舊以千萬旅客為目標，不過根據移民署初估，今年上半年國人出國有九一四萬人次，來台旅客卻僅四一九萬人次，兩者相差一倍。交通部陳世凱坦言，受到匯率影響，國際客來台數減少，「今年有把握的是達到九百萬人次」，也會往千萬人次衝。

立委李昆澤質疑，過去已經聽過很多次觀光人數目標，從前年預估的一千兩百萬，到後來一千萬，如今又變成九百萬，這樣恐對觀光業者無法交代。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則無奈表示，現在只要不期待就不會受傷害，只盼政府多舉辦活動以推動觀光產業。

交通部昨赴立院交委會針對觀光議題進行專題報告。報告中提到，來台市場受美國關稅與匯率不確定性、日圓貶值磁吸效應、競爭國的簽證放寬等影響，再加上國際旅客傾向選擇性價比高、更有特色且深度的旅遊體驗，以及台灣地震和颱風旅遊安全考量等衝擊，移民署初估今年上半年來台旅客約四一九萬人次，其中東北亞（日韓）、新南向（新、馬、泰、菲、越、印尼、印度）、陸港澳及歐美新興市場等旅客，各占約三成。

觀光署長陳玉秀坦言，今年碰到的挑戰還是非常多，例如做主題型的深度旅遊，不一定是追求旅客量，但今年來台國際客超過九百萬人次應該是沒什麼問題。

陳世凱則說，設定目標僅是ＫＰＩ的評估項目之一，仍需觀察國際旅客是否一來再來、是否覺得台灣好玩，同時消費力也要增加。

李昆澤批評，今年一至四月，來台觀光二八七萬人次，較去年同期二六六萬，略增百分之八，以此類推，全年預估僅八四八萬人，恐難以達到九百萬人次。立委洪孟楷說，日韓、泰國的觀光客均恢復疫情前水準，甚至更多，盼交通部與觀光署繼續努力。

立委蔡其昌指出，以亞洲市場舉例，南韓旅客來台旅遊瘋「台灣感性」，覺得是代表台灣人懷舊、日常的美學，就算是台灣人認為很醜的鐵皮屋、不起眼的街邊小吃，都成了觀光景點，觀光署要把握機會，盡快盤點各地最有「台灣感性」味道的景點。

交通部表示，觀光署將持續透過旅展、推廣會、戶外廣告、線上宣傳、社群行銷等來吸引國際觀光客，另也和地方共同合作，推廣特色主題旅遊，強化海外布局。

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