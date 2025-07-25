臨床AI取證驗證中心啟動 把關醫材安全

醫療人工智慧（ＡＩ）時代來臨，衛福部昨正式啟動「臨床ＡＩ取證驗證中心」。衛福部資訊處處長李建璋表示，ＡＩ醫材由食藥署管理、發證，以車輛比喻，食藥署就像ＡＩ監理站，但是卻沒有驗車中心做為驗證，如今建立ＡＩ臨床驗證體系，把關ＡＩ醫材安全性，保障病人權益；目前已有眼底攝影判讀糖尿病等四項ＡＩ醫材正在進行檢驗。

衛福部去年宣布成立負責任ＡＩ執行中心、ＡＩ影響性研究中心及臨床ＡＩ取證驗證中心。負責ＡＩ執行中心為透過制定符合資安與隱私保護的管理辦法，確保ＡＩ在臨床使用具有持續可靠性。ＡＩ影響性研究中心則是解決國內ＡＩ醫療應用爭取納入健保給付的挑戰。

李建璋說，以往ＡＩ醫材開發商只能自行尋找資料驗證，但受限缺乏跨院、跨族群的樣本，難以通過法規審查、走入臨床應用。他舉例，國外曾有糖尿病病變ＡＩ模型通過實驗室驗證，但在泰國實際應用時行不通，問題就是在於資料的人口代表性不足，失敗關鍵就出在「全族群代表性驗證」。

李建璋指出，臨床ＡＩ取證驗證中心是透過集中式資料驗證及聯邦式學習平台驗證架構，讓開發者無需搬移原始資料，即可在多家醫院測試模型效能，兼顧個資安全與提升可信度。檢驗後，若未達標準，中心還可提供去識別化資料與再訓練建議，加速流程。

衛福部資訊處已與食藥署補助四家醫學中心建置臨床驗證中心，分別為台中榮總、高雄長庚、三總與亞東醫院。李建璋說，目前已有眼底攝影判讀糖尿病、心電圖預估一年內猝死率、電腦斷層判斷腸穿孔、急性呼吸窘迫症候群跟肺癌關聯等四項ＡＩ醫材正在檢驗。

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