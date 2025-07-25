臨床AI取證驗證中心啟動 把關醫材安全
醫療人工智慧（ＡＩ）時代來臨，衛福部昨正式啟動「臨床ＡＩ取證驗證中心」。衛福部資訊處處長李建璋表示，ＡＩ醫材由食藥署管理、發證，以車輛比喻，食藥署就像ＡＩ監理站，但是卻沒有驗車中心做為驗證，如今建立ＡＩ臨床驗證體系，把關ＡＩ醫材安全性，保障病人權益；目前已有眼底攝影判讀糖尿病等四項ＡＩ醫材正在進行檢驗。
衛福部去年宣布成立負責任ＡＩ執行中心、ＡＩ影響性研究中心及臨床ＡＩ取證驗證中心。負責ＡＩ執行中心為透過制定符合資安與隱私保護的管理辦法，確保ＡＩ在臨床使用具有持續可靠性。ＡＩ影響性研究中心則是解決國內ＡＩ醫療應用爭取納入健保給付的挑戰。
李建璋說，以往ＡＩ醫材開發商只能自行尋找資料驗證，但受限缺乏跨院、跨族群的樣本，難以通過法規審查、走入臨床應用。他舉例，國外曾有糖尿病病變ＡＩ模型通過實驗室驗證，但在泰國實際應用時行不通，問題就是在於資料的人口代表性不足，失敗關鍵就出在「全族群代表性驗證」。
李建璋指出，臨床ＡＩ取證驗證中心是透過集中式資料驗證及聯邦式學習平台驗證架構，讓開發者無需搬移原始資料，即可在多家醫院測試模型效能，兼顧個資安全與提升可信度。檢驗後，若未達標準，中心還可提供去識別化資料與再訓練建議，加速流程。
衛福部資訊處已與食藥署補助四家醫學中心建置臨床驗證中心，分別為台中榮總、高雄長庚、三總與亞東醫院。李建璋說，目前已有眼底攝影判讀糖尿病、心電圖預估一年內猝死率、電腦斷層判斷腸穿孔、急性呼吸窘迫症候群跟肺癌關聯等四項ＡＩ醫材正在檢驗。
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言