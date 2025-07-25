男性第三大癌症攝護腺癌 醫界籲納癌篩
衛福部統計，近三年攝護腺癌新發生個案持續上升，去年已達九八五八人，死亡率每十萬人口七點八人，為子宮頸癌二點五六人的三倍。子宮頸癌自一九九五年起納入全民癌症篩檢，攝護腺癌篩檢卻遲遲未納入。醫界呼籲，攝護腺癌篩檢也應納入。國健署表示，攝護腺癌標準化死亡率近年呈上下震盪趨勢，是否納入全民癌篩還需觀察。
衛福部最新十大癌症排序，攝護腺癌居男性第三大癌症，前二名為大腸癌、肺癌，但專家預估，隨著人口老化，其發生率及死亡率將翻倍升高。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍說，攝護腺癌初期無明顯症狀，不少人誤以為小便無力、頻尿、急尿及夜尿等是正常老化，忽略了檢查的重要性。
女性子宮頸癌篩檢已推廣卅年，但男性攝護腺癌篩檢卻未納入，全台目前每年逾九千人確診攝護腺癌，專家呼籲，推動普篩政策及早發現與診斷，但該不該將攝護腺特異抗原（ＰＳＡ）檢測納入篩檢。查岱龍說，ＰＳＡ不只是攝護腺癌檢查，也有助民眾提升自我健康意識。
一般來說，五十歲以上男性建議每年進行ＰＳＡ檢測，以全國五十歲以上男性人數計算，進行一次檢查約需二億多元。查岱龍說，攝護腺癌檢查目標是當ＰＳＡ檢查異常時，依風險評估，可以進行切片或定期追蹤，若早期發現需要手術，預後通常也都相當好。
國健署表示，近年攝護腺癌上升主因是人口老化，罹癌患者年齡中位數為八十二歲，依美國預防服務專案小組建議，五十五至六十九歲男性進行ＰＳＡ篩檢前，應與醫師討論，因篩檢可能導致偽陽性、過度治療及性功能障礙等風險，而七十歲以上男性不應做ＰＳＡ篩檢，因無實證顯示，攝護腺癌篩檢能有效降低死亡率。查岱龍說，關於ＰＳＡ檢測納全民篩檢，將持續與八月一日新上任的國健署長沈靜芬溝通，盼政府積極推動。
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