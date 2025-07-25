試辦假日急症中心 台大、長庚建議給誘因增加就醫便利性
為改善急診壅塞，衛福部健保署研擬「假日急症中心」試辦計畫，預計在六都急診壅塞較嚴重的大醫院周邊，距離車程十分鐘設置，協助疏散急診檢傷分類第四、五級患者。台大醫院、林口長庚是雙北急診壅塞最嚴重的醫學中心，二家醫院提醒政府應提供足夠誘因，增加就醫便利性，否則民眾還是往大醫院擠。
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，許多基層診所在假日輪休，造成輕症民眾若有就醫需求都到大醫院就醫，不僅增加感染風險，也耽誤醫院處理急重症量能，讓多數醫學中心的急診都出現壅塞現象，此政策可避免醫療院所醫療量能癱瘓。若無意外，台大醫院應在試辦計畫規畫名單內。
陳彥元說，衛福部都有掌握急診壅塞數據，可以找出有需求的區域，設置假日急症中心；不過，健保署構想在地方醫師公會會址設立中心，他同時身為台北市醫師公會執行長認為，公會本身不是醫療院所，要在公會辦公室為民眾看診，必須調整醫療院所設置標準，或在公會設置符合規定的設施，難度相對高，需要進一步研議。
台北長庚醫院院長、台灣急診醫學會榮譽理事長黃集仁說，台灣民眾對大醫院的信任度較高，若不曉得自身狀況，假日仍會往大醫院就醫，若經檢傷判定為四、五級，政府又沒硬性規定需轉至假日急症中心，患者仍可能繼續待在大醫院等候，造成急診壅塞，因此需強力宣導，也需給費用誘因。
黃集仁說，長庚急診收治四、五級患者，約占整體患者二成至二成五，常是車禍意外、發燒不適或腹瀉嘔吐患者，呼籲假日急症中心值班醫師及民眾都應具備檢傷分類能力，如假日急症中心設備應有Ｘ光等，規格要有大型聯合診所以上的設備，民眾也要知道自身情況，急診醫學會將研擬把檢傷分級概念刊登於網站，增加民眾檢傷認知。
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