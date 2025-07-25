紓解急診壅塞 假日急症中心10月試辦、專收輕症病患

受到流感疫情、護理人力短缺等影響，年初各大醫院急診壅塞，為避免秋冬病患再度塞爆急診，衛福部健保署與急診醫學會、急診壅塞醫院共同規畫，於急診壅塞醫院附近設置「假日急症中心」，試辦計畫預計十月上路。急診醫學會表示，該計畫有助舒緩急診人流，讓醫師專心處理中重者患者。台灣醫務管理學會建議，政府應設計誘因引導民眾到該中心就醫。

年初各大醫院急診嚴重壅塞，急診醫學會一度示警，若不正視問題恐引發大規模離職潮，健保署研議假日急症中心為參考歐美及日本制度，其設置於距離醫院急診室十分鐘車程。急診醫學會理事長許建清說，假日急症中心採聯合門診形式，由其他科別醫師或由鄰近醫院、診所支援人力，專責處理急診第四、第五級輕症病患，縮短等候時間。

許建清說，急診壅塞主因是護理人力短缺，造成住院床位不足的後端問題，假日急症中心雖然無法解決後端問題，但在流感等疫情爆發時，仍可有效緩解當下急診壅塞。特別是下半年國定假日變多，基層診所休息天數增加，民眾容易到醫院急診就醫，該中心就能成為替代場域，有利整體醫療資源利用。

目前該中心將優先設置在六都醫學中心與重度級急救責任醫院，並視場地可行性設於院外鄰近區域或院內空間。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，面對急診壅塞支持「假日急症中心」試辦，但中心選址的可行性面臨三大挑戰，首先，多數基層診所不具備完整檢驗、Ｘ光與處置設施，若無補助，難以承擔即時診療責任；其次，若以醫學中心醫師支援，恐造成原院區排班壓力，建議改採在地醫師輪值機制；第三，應清楚規範假日急症中心服務內容、轉診標準與急重症識別責任，避免醫療糾紛爭議。

許多民眾偏好至醫學中心就診，即使輕症也不願下轉，形成醫療資源錯置。洪子仁指出，政府應設計具吸引力的誘因，如目前在醫學中心每次就診費用約接近一千元，若假日急症中心僅收一半費用，有助引導民眾分流。

為鼓勵醫護人員前往服務，洪子仁建議應採時段包裹式合併就診人次加成的混合給付模式，增加服務誘因。

洪子仁說，健保署初期可選定全台六至八家急診量前段醫院周邊試辦，累積可行經驗，並建立成效指標，如急診病患分流比例、假日平均候診時間、病患滿意度等，同時定期召集醫界與在地基層醫界代表座談，滾動檢討給付制度與執行狀況，確保政策可行性與永續性。

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