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今彩539第114179期 頭獎4注中獎

中央社／ 台北24日電

今彩539第114179期開獎，中獎號碼02、06、09、32、29；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。

貳獎171注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼009，壹獎27注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8710，壹獎6注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

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