經濟艙症候群惹禍？魔鷹愛妻搭機來台猝逝 醫分享「機上保命3招」

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹愛妻伊莉莎白日前搭機來台途中猝逝，令各界震驚。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書表示，推測恐「經濟艙症候群」引發肺栓塞惹禍，並提供「機上保命3招」，包括隨時補充水分、每2小時起來走動，以及長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成。

楊智鈞在臉書「楊智鈞醫師─俠骨禪心・血管職人」分享影片表示，「經濟艙症候群」是長途搭飛機，腿部長時間不動恐產生血栓，下飛機一站起來，血栓跑到肺部，會產生致命的肺栓塞。

楊智鈞說明，造成的原因有二，一為搭飛機時都坐著不動，腿部血流不順，在腿部產生血栓。二為搭飛機沒喝水，反而喝酒、咖啡等飲料，越喝血液越濃稠，加速血栓形成。

楊智鈞提供「機上保命3招」，包括一、上飛機前裝滿水壼，隨時補充水分；二、每隔二時時起來走動走動，恢復血液循環；三、長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成。 台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）日前搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救不治。圖／報系資料照

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