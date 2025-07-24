聽新聞
0:00 / 0:00
經濟艙症候群惹禍？魔鷹愛妻搭機來台猝逝 醫分享「機上保命3招」
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹愛妻伊莉莎白日前搭機來台途中猝逝，令各界震驚。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書表示，推測恐「經濟艙症候群」引發肺栓塞惹禍，並提供「機上保命3招」，包括隨時補充水分、每2小時起來走動，以及長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成。
楊智鈞在臉書「楊智鈞醫師─俠骨禪心・血管職人」分享影片表示，「經濟艙症候群」是長途搭飛機，腿部長時間不動恐產生血栓，下飛機一站起來，血栓跑到肺部，會產生致命的肺栓塞。
楊智鈞說明，造成的原因有二，一為搭飛機時都坐著不動，腿部血流不順，在腿部產生血栓。二為搭飛機沒喝水，反而喝酒、咖啡等飲料，越喝血液越濃稠，加速血栓形成。
楊智鈞提供「機上保命3招」，包括一、上飛機前裝滿水壼，隨時補充水分；二、每隔二時時起來走動走動，恢復血液循環；三、長途飛行記得穿彈性襪預防血栓形成。
🌀最新颱風動態
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言