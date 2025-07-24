台灣首度參加英國文化之都藝術盛會 2團隊赴英演出

台灣今年首度與受英國文化部支持的「英國文化之都」計畫合作，推出「台灣焦點」節目，將有2個表演藝術團隊「身體處方」和「斜槓青年創作體」赴英演出，標誌台英文化合作新里程碑。

受2008年英國利物浦（Liverpool）獲選為「歐洲文化之都」的成功經驗啟發，2013年起，英國政府每4年遴選出一個英國文化之都（UK City of Culture），在當地舉辦長達一年的藝文活動，促進地方社會文化和經濟發展、鼓勵社區參與公共和國際事務，同時在國際間推廣一線大城以外英國各城鎮。

為平衡地方發展，英國政府特別規定倫敦僅能與其他城市聯合、不得單獨參加文化之都計畫遴選。2025年的英國文化之都是英格蘭北部的布拉德福市（Bradford）。

值得一提的是，今年不僅是台灣首度參加「英國文化之都」計畫，台灣也是此次「英國文化之都」少數正式合作的亞洲國家之一。作為英國文化之都，布拉德福市今年將舉行超過千場戲劇、音樂、舞蹈、多媒體等藝文活動，其中就有受文化部支持的「台灣焦點」（Taiwan Focus）。

「台灣焦點」節目包含由「身體處方」帶來的編舞家莊博翔創作「㒩」（㒩讀音同「裸」，指軀體光滑，無毛羽鱗甲。）以及「斜槓青年創作體」推出的偶戲「你欲泅去佗位？」。

「㒩」將於7月30日在布拉德福市區的黑盒劇場Loading Bay演出，「你欲泅去佗位？」則是8月31日在Bradford 2025行動劇場The Beacon演出。「㒩」和「你欲泅去佗位？」另分別入選今年的法國外亞維儂藝術節、以及英國愛丁堡藝穗節。

文化部駐英國台北代表處文化組表示，「台灣焦點」不僅為參加愛丁堡藝穗節及在歐洲巡演的台灣團隊拓展演出據點，「英國文化之都」計畫更安排策展人及在地藝術工作者出席觀演並交流，協助台灣團隊深入英國藝術生態、拓展國際網絡。

文化組表示，「台灣焦點」也是文化部與外交部合作推動的「2025歐洲台灣文化年」活動之一，有助增進台灣在歐洲主流藝術場域的能見度，讓更多國際觀眾認識來自台灣的當代表演藝術創作。

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