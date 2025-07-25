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健康主題館／肥胖 增心衰竭風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

世界衛生組織（WHO）指出，肥胖是一種慢性疾病，除了影響身體機能運作，還會引發各種代謝異常及心血管疾病。根據統計，超過80%的心血管疾病患者都有肥胖問題，國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，過重、肥胖可能會直接對心肌造成傷害，提高有「心臟癌症」之稱的心衰竭風險，1年內死亡率達2至3成。

國人死因  心臟病居第二

113年國人死因統計結果，心臟疾病位居第二名，而心衰竭的復發率、致死率相當高。郭志東說，過去心衰竭的發生被認為要合併高血壓、糖尿病或高膽固醇等危險因子，但近年來心衰竭患者愈來愈常見；研究顯示，單純肥胖也可能導致心衰竭，其發炎反應易促使細胞受傷。

郭志東指出，受損的心肌細胞會釋放一種名為肌鈣蛋白T（troponin T）的酵素，後來被應用於心衰竭的診斷及預後分析。美國約翰霍普金斯大學的研究人員在9500多名年齡在53至73歲之間、沒有心臟病的成年人中，測量肌鈣蛋白水平以及身體質量指數（BMI）。研究發現，BMI愈高，與肌鈣蛋白質量愈高有強烈的相關性。

這項長達12年的追蹤研究分析，最肥胖的人（BMI超過35）出現了最多的心衰竭案例，即使是肌鈣蛋白素質最高的人也是如此。而最肥胖且肌鈣蛋白素質也相當高的族群，比體重正常且肌鈣蛋白檢測不明顯的人，罹患心衰竭的機會高出9倍。

體重超標愈多 風險愈高

郭志東強調，即使只有一點過重，也會增加心血管疾病的風險；體重超標愈多、風險愈高。肥胖經常伴隨高血壓、高血糖、高血脂等共病，對血管也漸漸累積傷害。首當其衝的，就是心臟需要更用力將血液泵送到全身，這會導致心臟擴張和心肌肥厚，長期下來，恐會改變心臟結構和功能，增加心衰竭風險。

肥胖還會引起慢性發炎，脂肪組織會釋放一些發炎因子，進而影響全身的代謝和免疫系統。郭志東說，慢性發炎會損傷血管內皮細胞，導致動脈粥樣硬化，這是冠狀動脈疾病的主要病因之一。此外，發炎因子還可能直接影響心肌細胞的功能，導致心肌損傷。

肥胖也與代謝紊亂密切相關，郭志東指出，肥胖者常出現胰島素阻抗、讓血糖升高，增加罹患糖尿病的風險。高血糖會對血管和神經造成損害，進一步加重心臟的負擔。

肥胖對心臟健康的威脅不容忽視，郭志東強調，透過均衡飲食、規律運動、戒菸限酒和管理壓力這四大生活方式，是擺脫肥胖的重要法則。

肥胖 死亡

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