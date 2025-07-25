健康你我他／偕失智老母出遊 藉陪伴療癒我心

十年前，總是開著電視看到睡著的老媽開始不愛看電視了，經常抱怨什麼東西不見了，或暗示誰又偷了她的衣服，說話常反覆繞著同樣內容跳針，她的性情和習慣變得不正常。社工背景的妻子知道狀況後，建議帶媽去檢查一下，於是掛了神經內科，經醫師仔細的診斷，並安排專業檢查，確診是阿茲海默症。

託政府長照社福政策之福，醫師開立「身心障礙鑑定表」，經社工師評量後向社會局建檔並申請身心障礙卡，可申請各種優惠措施或輔具補助。我報名過失智照顧系列課程，失智長輩及家屬分開安排不同課程，對照顧者疾病認知、法律扶助與壓力舒緩有正向的功勞。

有次帶媽報名參加社區辦的兩天一夜自強活動，乘坐遊覽車到中部的觀光景點旅遊順便透透氣，導遊小姐看著還有推輪椅的遊客，說很羨慕可以陪伴媽媽出遊一類的話，惟言者無心聽者有意，當下心裡五味雜陳，她大概搞不清楚陪伴失智老人是很耗時又費力的工作，照顧者像走在看不到盡頭的隧道裡，這種感覺只有親身體會的人才知道。

老化的生理機能、思考語言退化是不可逆的緩慢過程，譬如大小便失禁，如果在家尚可及時處理問題不大，就怕出門在外，沒多帶換洗衣褲只好隨機應變了，運氣不好附近沒廁所只能無語問蒼天！

某作家曾說：「對長期照顧者來說，妥善照顧並不是最困難的。真正困難的是自己的工作無法繼續，生活與社交被剝奪，作息紊亂，飲食失調，承擔著『被照顧者』的負面情緒，各種壓力山大。在這樣艱難的情況下，如何能好好照顧自己？我覺得照顧太難了，尤其是在孝道的綑綁之下，再也沒有笑容。」

媽已連續三年臨床失智評估量表（MMSE）0分，目前入住台南榮家安享晚年，我唯一能做得就是經常探訪陪伴，看她默默吃著水果點心來慰藉療癒。

《謝謝你留下來陪我》新書熱銷中，各大實體與網路書店皆有販售，或點此訂購。

洽詢：02-8692-5588轉5616、5871

平日09:00-21:00 假日10:00-16:00

商品推薦