聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／偕失智老母出遊 藉陪伴療癒我心

聯合報／ 文／張健常（台南東區）
媽已連續三年臨床失智評估量表（MMSE）0分，目前入住台南榮家安享晚年，我唯一能做得就是經常探訪陪伴，看她默默吃著水果點心來慰藉療癒。圖／張健常提供
媽已連續三年臨床失智評估量表（MMSE）0分，目前入住台南榮家安享晚年，我唯一能做得就是經常探訪陪伴，看她默默吃著水果點心來慰藉療癒。圖／張健常提供

十年前，總是開著電視看到睡著的老媽開始不愛看電視了，經常抱怨什麼東西不見了，或暗示誰又偷了她的衣服，說話常反覆繞著同樣內容跳針，她的性情和習慣變得不正常。社工背景的妻子知道狀況後，建議帶媽去檢查一下，於是掛了神經內科，經醫師仔細的診斷，並安排專業檢查，確診是阿茲海默症。

託政府長照社福政策之福，醫師開立「身心障礙鑑定表」，經社工師評量後向社會局建檔並申請身心障礙卡，可申請各種優惠措施或輔具補助。我報名過失智照顧系列課程，失智長輩及家屬分開安排不同課程，對照顧者疾病認知、法律扶助與壓力舒緩有正向的功勞。

有次帶媽報名參加社區辦的兩天一夜自強活動，乘坐遊覽車到中部的觀光景點旅遊順便透透氣，導遊小姐看著還有推輪椅的遊客，說很羨慕可以陪伴媽媽出遊一類的話，惟言者無心聽者有意，當下心裡五味雜陳，她大概搞不清楚陪伴失智老人是很耗時又費力的工作，照顧者像走在看不到盡頭的隧道裡，這種感覺只有親身體會的人才知道。

老化的生理機能、思考語言退化是不可逆的緩慢過程，譬如大小便失禁，如果在家尚可及時處理問題不大，就怕出門在外，沒多帶換洗衣褲只好隨機應變了，運氣不好附近沒廁所只能無語問蒼天！

某作家曾說：「對長期照顧者來說，妥善照顧並不是最困難的。真正困難的是自己的工作無法繼續，生活與社交被剝奪，作息紊亂，飲食失調，承擔著『被照顧者』的負面情緒，各種壓力山大。在這樣艱難的情況下，如何能好好照顧自己？我覺得照顧太難了，尤其是在孝道的綑綁之下，再也沒有笑容。」

媽已連續三年臨床失智評估量表（MMSE）0分，目前入住台南榮家安享晚年，我唯一能做得就是經常探訪陪伴，看她默默吃著水果點心來慰藉療癒。

《謝謝你留下來陪我》新書熱銷中，各大實體與網路書店皆有販售，或點此訂購

洽詢：02-8692-5588轉5616、5871

平日09:00-21:00  假日10:00-16:00

失智 長照

延伸閱讀

失智婦闖進工廠乘涼 楊梅警及時伸援

照顧者專線近3成求情緒支持 增LINE帳號支援

民歌大巨蛋開唱！丁曉雯為金曲二度鞠躬道歉：請原諒有點失智的老人

照顧壓力爆表 最新統計：照顧者專線近3成是來電「求傾訴」

相關新聞

11縣市大雨特報！范斯高外圍環流挾豪雨 恐下到明晨

中央氣象署今晚間8時15分針對11縣市發布大雨特報，影響持續至明天清晨。

經濟艙症候群惹禍？魔鷹愛妻搭機來台猝逝 醫分享「機上保命3招」

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹愛妻伊莉莎白日前搭機來台途中猝逝，令各界震驚。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書表示，推測恐「...

旅宿備品還得花錢買？環境部澄清：倡導不主動提供而非禁止

環境部自2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自今年1月1日起正式實施。根據消基會調查，近6...

紓緩急診壅塞靠「假日急症中心」 輕症患者誰檢傷？醫：民眾也得學

為改善急診壅塞，健保署擬最快於今年10月試辦「假日急症中心」，設置於六都急診較為壅塞的大型醫院附近。台北長庚醫院院長、台...

身體每天默默「扛毒」... 醫曝重金屬悄悄入侵 解毒靠日常這些小事

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，生活裡的威脅，有時比我們想的更安靜。 他表示，愈來愈多人察覺，生...

要價百萬保溫箱進駐北榮救命 麥當勞叔叔之家守護低體重新生兒

國健署統計，每十名新生兒就有一名體重低於2500公克，每100名更有1名不足1500公克，這些孩子面臨較高的健康風險，需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。