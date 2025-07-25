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聯合報／ 本報訊

守護心臟的關鍵儀器—

葉克膜＆人工心肺機

主講：振興醫院心臟醫學中心主任

張忠毅、體外循環師胡寶琳

時間：7月30日(三)下午4時至5時

地點：振興醫院第二醫療大樓三樓

心臟醫學中心會議室

台北市北投區振興街45號

洽詢：02-28264400轉3479

血液疾病的預防與保健

攝護腺癌的預防與治療

主講：台北慈濟醫院醫療部部主任高偉堯

耕莘醫院安康院區院長兼耕莘醫院醫療副院長廖俊厚

時間：8月9日(六)上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書館

解碼孩子的發育訊號  免費參加

主講：新竹市立馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任林昭旭、三軍總醫院小兒科部主任林建銘、體適能教練金魚

時間：8月10日(日)

下午2時30分至4時30分

地點：柳鄉區民活動中心禮堂

台北市萬華區環河南路二段102號3樓

洽詢：02-8692-5588轉5616

體適能 攝護腺癌

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