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非聽不可
守護心臟的關鍵儀器—
葉克膜＆人工心肺機
主講：振興醫院心臟醫學中心主任
張忠毅、體外循環師胡寶琳
時間：7月30日(三)下午4時至5時
地點：振興醫院第二醫療大樓三樓
心臟醫學中心會議室
台北市北投區振興街45號
洽詢：02-28264400轉3479
血液疾病的預防與保健
攝護腺癌的預防與治療
主講：台北慈濟醫院醫療部部主任高偉堯
耕莘醫院安康院區院長兼耕莘醫院醫療副院長廖俊厚
時間：8月9日(六)上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書館
解碼孩子的發育訊號 免費參加
主講：新竹市立馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任林昭旭、三軍總醫院小兒科部主任林建銘、體適能教練金魚
時間：8月10日(日)
下午2時30分至4時30分
地點：柳鄉區民活動中心禮堂
台北市萬華區環河南路二段102號3樓
洽詢：02-8692-5588轉5616
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