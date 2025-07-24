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影／桃機攜手熊本機場推出「探索熊本趣」展　熊本熊8月現身見面會

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
展區設有台灣夜市風情與熊本定食屋的美食主題區佈景推廣熊本美食特產。記者季相儒／攝影
展區設有台灣夜市風情與熊本定食屋的美食主題區佈景推廣熊本美食特產。記者季相儒／攝影

桃園國際機場將於7月26日（週六）至12月14日舉辦「探索熊本趣」特展，桃機日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府合作，首度引進原汁原味的熊本觀光魅力，邀請日本超人氣吉祥物熊本熊（Kumamon）」帶來美食景點及限定互動體驗。

展覽設於第二航廈北側5樓商場，打造熊本熊部長辦公室、熊本城造景、AR互動區與拍貼機，讓旅客感受濃濃日式風情。7月26日至8月7日期間，完成互動任務並上傳自拍，即可免費拍攝紀念貼紙。現場還設有熊本定食屋與台灣夜市主題佈景，並藏有兩隻桃機限定熊本熊公仔，邀請民眾打卡拍照、尋「熊」趣。

8月2日及3日，熊本熊本人將現身機場，舉辦共5場見面會，與粉絲近距離互動、限量合影。活動期間，熊本縣觀光聯盟及溫泉旅館協會也將設攤推廣當地觀光與特色商品。

機場公司表示，熊本機場於2024年11月與桃園機場締結姊妹機場，雙方合作交流日益密切。隨著台灣半導體業進駐熊本，TPE與KMJ間商務與觀光往來大幅成長，今年1至5月旅客人數突破11萬，較去年同期成長逾四成。本次特展進一步促進台日文化觀光互動，拓展友好航線，實現互利共榮。

「探索熊本趣」展場介紹熊本當地觀光魅力與美食特產，「熊本熊」將於8月2、3日現身桃園機場舉辦5場見面會。記者季相儒／攝影
「探索熊本趣」展場介紹熊本當地觀光魅力與美食特產，「熊本熊」將於8月2、3日現身桃園機場舉辦5場見面會。記者季相儒／攝影

桃園機場「探索熊本趣」特展7月26日起萌翻登場，活動地點為第二航廈北側五樓商場。記者季相儒／攝影
桃園機場「探索熊本趣」特展7月26日起萌翻登場，活動地點為第二航廈北側五樓商場。記者季相儒／攝影

現場也有精美的紀念章可以給民眾體驗。記者季相儒／攝影
現場也有精美的紀念章可以給民眾體驗。記者季相儒／攝影

7月26日至8月7日限時福利期間，完成AR互動體驗及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。記者季相儒／攝影
7月26日至8月7日限時福利期間，完成AR互動體驗及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。記者季相儒／攝影

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