影／桃機攜手熊本機場推出「探索熊本趣」展　熊本熊8月現身見面會

桃園國際機場將於7月26日（週六）至12月14日舉辦「探索熊本趣」特展，桃機與日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府合作，首度引進原汁原味的熊本觀光魅力，邀請日本超人氣吉祥物「熊本熊（Kumamon）」帶來美食、景點及限定互動體驗。

展覽設於第二航廈北側5樓商場，打造熊本熊部長辦公室、熊本城造景、AR互動區與拍貼機，讓旅客感受濃濃日式風情。7月26日至8月7日期間，完成互動任務並上傳自拍，即可免費拍攝紀念貼紙。現場還設有熊本定食屋與台灣夜市主題佈景，並藏有兩隻桃機限定熊本熊公仔，邀請民眾打卡拍照、尋「熊」趣。

8月2日及3日，熊本熊本人將現身機場，舉辦共5場見面會，與粉絲近距離互動、限量合影。活動期間，熊本縣觀光聯盟及溫泉旅館協會也將設攤推廣當地觀光與特色商品。

機場公司表示，熊本機場於2024年11月與桃園機場締結姊妹機場，雙方合作交流日益密切。隨著台灣半導體業進駐熊本，TPE與KMJ間商務與觀光往來大幅成長，今年1至5月旅客人數突破11萬，較去年同期成長逾四成。本次特展進一步促進台日文化觀光互動，拓展友好航線，實現互利共榮。

「探索熊本趣」展場介紹熊本當地觀光魅力與美食特產，「熊本熊」將於8月2、3日現身桃園機場舉辦5場見面會。記者季相儒／攝影

桃園機場「探索熊本趣」特展7月26日起萌翻登場，活動地點為第二航廈北側五樓商場。記者季相儒／攝影

現場也有精美的紀念章可以給民眾體驗。記者季相儒／攝影

7月26日至8月7日限時福利期間，完成AR互動體驗及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。記者季相儒／攝影

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