北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

第9號颱風柯羅莎今下午2時生成，西北太平洋上呈現3颱共存情況，中央氣象署預報員曾昭誠表示，預估范斯高颱風明下半天率先減弱，之後竹節草颱風於周六減弱，柯羅莎則對台灣無影響，但今晚至明天北部慎防豪雨，中南部明天愈晚雨勢愈明顯，周六罷免投票日西半部仍有降雨，尤其中南部留意局部大雨。

曾昭誠說，范斯高預計明下半天減弱為熱帶性低氣壓，竹節草颱風估周六白天減弱為熱帶性低氣壓，今天生成的柯羅莎則預計往日本南方海面移動，對台灣沒有影響，後續西北太平洋仍維持大低壓帶環境，是否有其他熱帶擾動還要持續觀察。

天氣部分，曾昭誠指出，今晚至明（25日）范斯高颱風接近，受到其外圍環流影響，北部、宜蘭降雨明顯，尤其北部有大雨或豪雨發生機率，宜蘭、中南部也有大雨。

范斯高移動過程中，環境風場會逐漸從北風轉為西風或西南風，明天中南部雨勢愈晚會愈明顯，需留意大雨，花東則是整天為多雲、午後有雷陣雨。

周六（26日）為大罷免投票日，白天起受低壓帶影響，西半部有局部短暫雨，東半部為多雲的天氣，並留意午後雷陣雨。

其中，周六中南部有局部大雨發生機率；下周一至下周四（28至31日）中南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部為多雲、午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠表示，明天中南部白天高溫約32至35度，花東縱谷、東南部位於背風側，高溫約32至35度。

另外，周六前南部、恆春半島、蘭嶼及綠島沿海要留意風浪，曾昭誠提醒，適逢年度大潮，低窪地區要留意海水倒灌。

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