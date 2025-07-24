快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

聽新聞
0:00 / 0:00

旅宿備品還得花錢買？環境部澄清：倡導不主動提供而非禁止

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品。示意圖。聯合報系資料照
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品。示意圖。聯合報系資料照

環境部自2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自今年1月1日起正式實施。根據消基會調查，近6成旅宿業者需付費購買備品，最貴者甚至高達680元。環境部表示，本措施核心理念並非禁止提供，而是倡導不主動提供，業者還是可以依民眾需求提供備品。

根據「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」相關規範，首先不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。

再者，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得於客房等營業場所陳列，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

環境部強調，為使政策順利推動並減少實施過程中的爭議與誤解，環境部於法規公告前，即與公會及旅宿業者展開政策溝通，透過說明會與意見徵詢等方式，廣納業界聲音，本次限制一次用旅宿備品的政策，核心理念並非「禁止提供」，而是倡導「不主動提供」，即不將一次性備品作為標準房務備品陳列於房內，改為消費者如有需要時再提供，以改變過去「主動供應、無論是否需要」的慣性模式，進而減少資源浪費與垃圾產生。

此外，環境部在政策規畫階段即關注到旅宿業對服務品質的重視，因此在法規設計上保留彈性空間，使業者得以在符合法規原則下，依據住客需求彈性提供個人化服務，兼顧旅客住宿體驗與環保目標。

根據環境部資源循環署針對全國18歲以上民眾，進行一次用旅宿用品管制政策意向調查，調查結果指出，有57.7%表示本來就會自備，31.6%會配合新規定自備，顯示近9成的民眾會自備個人衛生用品。如果未帶個人衛生用品有56.4%會向飯店購買，其中近9成願意購買個別商品。另外，有77.2%的受訪者表示支持管制政策，但仍有12%表示不支持，將會持續加強宣導。

SPA 沐浴 飯店 住宿 浴室 溝通 訂房 環境部 消費者 游泳池

延伸閱讀

今年12月底完成試申報制度 環境部：明年邁入台版CBAM元年

海委會聯名農業部提藍碳方法學 獲環境部審議通過

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

省了備品卻未反應於房價？消基會調查：近6成旅館需付費備品最貴680元

相關新聞

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

第9號颱風柯羅莎今下午2時生成，西北太平洋上呈現3颱共存情況，中央氣象署預報員曾昭誠表示，預估范斯高颱風明下半天率先減弱...

旅宿備品還得花錢買？環境部澄清：倡導不主動提供而非禁止

環境部自2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自今年1月1日起正式實施。根據消基會調查，近6...

紓緩急診壅塞靠「假日急症中心」 輕症患者誰檢傷？醫：民眾也得學

為改善急診壅塞，健保署擬最快於今年10月試辦「假日急症中心」，設置於六都急診較為壅塞的大型醫院附近。台北長庚醫院院長、台...

身體每天默默「扛毒」... 醫曝重金屬悄悄入侵 解毒靠日常這些小事

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，生活裡的威脅，有時比我們想的更安靜。 他表示，愈來愈多人察覺，生...

要價百萬保溫箱進駐北榮救命 麥當勞叔叔之家守護低體重新生兒

國健署統計，每十名新生兒就有一名體重低於2500公克，每100名更有1名不足1500公克，這些孩子面臨較高的健康風險，需...

創新研發益生菌 生合生技獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」

2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技榮獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」，深耕益生菌菌種研發、製程開發到應用25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。