旅宿備品還得花錢買？環境部澄清：倡導不主動提供而非禁止
環境部自2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自今年1月1日起正式實施。根據消基會調查，近6成旅宿業者需付費購買備品，最貴者甚至高達680元。環境部表示，本措施核心理念並非禁止提供，而是倡導不主動提供，業者還是可以依民眾需求提供備品。
根據「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」相關規範，首先不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。
再者，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得於客房等營業場所陳列，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。
環境部強調，為使政策順利推動並減少實施過程中的爭議與誤解，環境部於法規公告前，即與公會及旅宿業者展開政策溝通，透過說明會與意見徵詢等方式，廣納業界聲音，本次限制一次用旅宿備品的政策，核心理念並非「禁止提供」，而是倡導「不主動提供」，即不將一次性備品作為標準房務備品陳列於房內，改為消費者如有需要時再提供，以改變過去「主動供應、無論是否需要」的慣性模式，進而減少資源浪費與垃圾產生。
此外，環境部在政策規畫階段即關注到旅宿業對服務品質的重視，因此在法規設計上保留彈性空間，使業者得以在符合法規原則下，依據住客需求彈性提供個人化服務，兼顧旅客住宿體驗與環保目標。
根據環境部資源循環署針對全國18歲以上民眾，進行一次用旅宿用品管制政策意向調查，調查結果指出，有57.7%表示本來就會自備，31.6%會配合新規定自備，顯示近9成的民眾會自備個人衛生用品。如果未帶個人衛生用品有56.4%會向飯店購買，其中近9成願意購買個別商品。另外，有77.2%的受訪者表示支持管制政策，但仍有12%表示不支持，將會持續加強宣導。
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