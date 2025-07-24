要價百萬保溫箱進駐北榮救命 麥當勞叔叔之家守護低體重新生兒

國健署統計，每十名新生兒就有一名體重低於2500公克，每100名更有1名不足1500公克，這些孩子面臨較高的健康風險，需要更完善的醫療照護，「保溫箱」扮演關鍵角色。麥當勞叔叔之家慈善基金會今天捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，要價約新台幣170萬元，可降低早產與重症新生兒併發症風險。

捐贈儀式今天日上午於台北榮總新生兒醫療中心舉行，北榮副院長侯明志特別頒發感謝狀，表揚麥當勞叔叔之家慈善基金會善行義舉。侯明志表示，最先進的保溫箱將大幅提升臨床新生兒照護品質，為打造兒童友善醫療環境再添一分助力，北榮也將持續與麥當勞叔叔之家及更多公益夥伴合作，共同打造更友善、安心的兒童就醫環境。

台北榮總兒童醫學部兼新生兒醫療中心主任鄭玫枝指出，低體重寶寶面臨較高的健康風險，需要更精細且完善的醫療照護，重症加護型保溫箱可根據新生兒病情與治療需求選擇開放或封閉式模式，具備精確的溫度、濕度與低風量循環管理，大幅降低併發症發生風險，為早產與重症新生兒提供安全無虞的醫療環境。

自民國108年起，至今年年底，麥當勞叔叔之家慈善基金會陸續將捐贈19家醫療院所共50台重症加護型新生兒保溫箱。執行長溫惠美表示，台灣面臨少子化危機，孩子就是最珍貴的資產，基金會將持續與專業兒科醫療團隊合作，捐贈多功能保溫箱設備，守護每一位脆弱的新生命，幫助他們健康成長、快樂茁壯。

鄭玫枝也表示，兒童醫學部將持續提供高風險新生兒最優質的醫療服務，整合兒童友善醫療相關資源，期盼每位需要協助的孩子都能獲得溫暖、專業高品質的醫療照護。 麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，重症加護型新生兒保溫箱將大幅提升新生兒照護品質。圖／台北榮總提供 麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，台北榮總兒童醫學部兼新生兒醫療中心主任鄭玫枝（左）向麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長溫惠美（右）介紹保溫箱功能及使用方式。圖／台北榮總提供 麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，台北榮總副院長侯明志感謝麥當勞叔叔之家慈善捐贈，勉勵同仁為兒童友善醫療共同努力。圖／台北榮總提供 麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，要價約新台幣170萬元，可降低早產與重症新生兒併發症風險。圖／台北榮總提供 麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，執行長溫惠美（左3）與北榮醫療團隊貼上愛心葉，共築北榮新生兒關懷樹。圖／台北榮總提供

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