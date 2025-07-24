要價百萬保溫箱進駐北榮救命 麥當勞叔叔之家守護低體重新生兒
國健署統計，每十名新生兒就有一名體重低於2500公克，每100名更有1名不足1500公克，這些孩子面臨較高的健康風險，需要更完善的醫療照護，「保溫箱」扮演關鍵角色。麥當勞叔叔之家慈善基金會今天捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台北榮總，要價約新台幣170萬元，可降低早產與重症新生兒併發症風險。
捐贈儀式今天日上午於台北榮總新生兒醫療中心舉行，北榮副院長侯明志特別頒發感謝狀，表揚麥當勞叔叔之家慈善基金會善行義舉。侯明志表示，最先進的保溫箱將大幅提升臨床新生兒照護品質，為打造兒童友善醫療環境再添一分助力，北榮也將持續與麥當勞叔叔之家及更多公益夥伴合作，共同打造更友善、安心的兒童就醫環境。
台北榮總兒童醫學部兼新生兒醫療中心主任鄭玫枝指出，低體重寶寶面臨較高的健康風險，需要更精細且完善的醫療照護，重症加護型保溫箱可根據新生兒病情與治療需求選擇開放或封閉式模式，具備精確的溫度、濕度與低風量循環管理，大幅降低併發症發生風險，為早產與重症新生兒提供安全無虞的醫療環境。
自民國108年起，至今年年底，麥當勞叔叔之家慈善基金會陸續將捐贈19家醫療院所共50台重症加護型新生兒保溫箱。執行長溫惠美表示，台灣面臨少子化危機，孩子就是最珍貴的資產，基金會將持續與專業兒科醫療團隊合作，捐贈多功能保溫箱設備，守護每一位脆弱的新生命，幫助他們健康成長、快樂茁壯。
鄭玫枝也表示，兒童醫學部將持續提供高風險新生兒最優質的醫療服務，整合兒童友善醫療相關資源，期盼每位需要協助的孩子都能獲得溫暖、專業高品質的醫療照護。
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言