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創新研發益生菌 生合生技獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」

聯合報／ 記者黃妙雲／台北即時報導
2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技展區提供民眾喝專利好菌，保護腸道。圖／生合生技提供
2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技展區提供民眾喝專利好菌，保護腸道。圖／生合生技提供

2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技榮獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」，深耕益生菌菌種研發、製程開發到應用25年的生合生技時參展，現場透過「好菌食光屋」、「菌未來方舟」、「星際益生站」等三大主題，宣告將從台灣出發，啟動更廣的國際布局，擘畫微生物健康新未來。

生合生技指出，「好菌食光屋」重現從菌株篩選到臨床驗證的研發軌跡；「菌未來方舟」呈現精準功能菌、後生元在壓力調節、運動、關節與腸道健康等應用潛力；「星際益生站」則結合沉浸式科技與品牌互動，打造難忘的參展體驗。

生合生技是全球前20大益生菌主供應商，以「微生物應用專家」為定位，持續強化研發實力，透過自建的微生物CDMO平台，整合菌株開發、配方設計、法規對接與臨床驗證等關鍵服務，為全球品牌提供一站式開發支援。

面對全球次世代益生菌浪潮，生合生技認為，菌株的價值不在於標新立異，而在於是否具備「有用、有證據、能應用」的三重基礎，強調每一項創新都需經得起科學驗證與市場檢驗。

今年更以其創新實力與國際化潛力，榮獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」，生合生技近年陸續囊括國內外多項肯定，包括國家新創獎、NutraIngredients-Asia Awards、Vitafoods Innovation Awards及多國發明金獎，肯定其研發能量與全球競爭力，也象徵台灣益生菌科技於國際市場的崛起與影響力。

2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技展區的「好菌食光屋」，重現從菌株篩選到臨床驗證的研發軌跡。圖／生合生技提供
2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技展區的「好菌食光屋」，重現從菌株篩選到臨床驗證的研發軌跡。圖／生合生技提供
2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技榮獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」，生合生技執行長楊三連（前右三）、菌種研究所所長林金生（前右二）與同仁參與2025亞洲生技展。圖／生合生技提供
2025亞洲生技保健大展今天舉行，生合生技榮獲「2025傑出生技獎─潛力標竿獎」，生合生技執行長楊三連（前右三）、菌種研究所所長林金生（前右二）與同仁參與2025亞洲生技展。圖／生合生技提供

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